Verkehr in der Wesermarsch: Ovelgönner müssen noch 20 Tage durchhalten

Ovelgönne /Brake Kein Frage, die Ovelgönner haben es in den vergangenen Monaten nicht gerade leicht gehabt. Im September fiel das Volksfest Ovelgönner Pferdemarkt coronabedingt aus und seit Dezember ächzt das geschichtsträchtige Burgdorf unter einem starken Durchgangsverkehr, weil die neue Bundesstraße 211 nicht wie ursprünglich geplant zum Edne des Jahres an die Bundesstraße 212 angebunden werden konnte.

Doch jetzt ist Land in Sicht: Bis zum 7. Mai soll die Kreuzung in Brake B 211/B 212/Weserstraße nach dem derzeitigen Stand der Dinge fertig gestellt sein. Dann wird der zusätzliche Umleitungsverkehr Geschichte sein, denn die altbekannte Abkürzung durch das Burgdorf dürfte sich angesichts der neuen Kreuzung nicht mehr lohnen.

Die Vollsperrung der Bundesstraße 211 in Höhe Brake hat sicherlich zu einer erhöhten Belastung geführt, doch ein gute Ausschilderung, Tempokontrollen an der Schule in Ovelgönne und der verstärkte Einsatz der Polizei haben die Probleme bisher in Maßen gehalten. Und das wissen auch die Bürgerinnen und Bürger, von Ovelgönne zu schätzen.