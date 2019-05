Alkoholisiert am Steuer

Ovelgönne /Jade Die Polizei hat am Sonntag gegen 3.25 Uhr einen 21 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Jade in Ovelgönne in der Straße „Am Sportplatz“ kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Der Alkotest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.