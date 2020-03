Kontaktfreier Einkaufsservice: Sportclub Ovelgönne bietet seine Unterstützung an

Ovelgönne Der Sportclub Ovelgönne (SCO) bietet in der jetzt schwierigen Zeit seine Unterstützung an. „Wie auch ihr uns auf und neben dem Platz unterstützt, möchten wir auch helfen“, heißt es vom SCO. Es haben sich bereits einige Freiwillige gefunden, die bereit sind, Leuten zu helfen, die während der Corona-Pandemie als Risikogruppe das Haus soweit wie möglich nicht verlassen sollten. Das können Dinge sein wie Medikamente abholen oder benötigte Lebensmittel einzukaufen. „Wir versuchen dann alles möglichst kontaktfrei zu übergeben und das Geld entgegen zu nehmen“, berichtet Marcel Ebert, Spieler der 1. Herren. Er hat sich bereit erklärt, die Aufgaben unter den Freiwilligen zu koordinieren. Er ist als Ansprechpartner telefonisch von 12 bis 17 Uhr erreichbar. Wer Unterstützung benötigt oder auch helfen möchte, kann sich per WhatsApp oder telefonisch unter 01729023048 melden. „Wir bitten um Verständnis, dass wir das Angebot nur im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten aufrechterhalten können, die sich täglich ändern können“, heißt es vom SCO weiter.