Ovelgönne Zivile Beamten der Polizei Schiffdorf trauten am Dienstagmorgen um 10.50 Uhr ihren Augen kaum, als sie Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in der Mittelorter Straße in der Gemeinde Ovelgönne wurden. Sie konnten beobachten, wie ein Sattelzug mit überhöhter Geschwindigkeit die Bundesstraße 211 in Richtung Brake befuhr und in Höhe Mittelort in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei kollidierte der Sattelzug mit Leitpfosten und Kurvenrichtungstafeln. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 54-jähriger Mann aus der Ukraine, setzte seine Fahrt trotz des verursachten Schadens unbehelligt fort. Er konnte allerdings einige Meter weiter von den Beamten in Zivil angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellten stellten die hinzugezogenen Beamten der Polizei Brake eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,11 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihm wurde infolgedessen eine Blutprobe entnommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro erhoben und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt war für ihn somit beendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.