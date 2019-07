Ovelgönne Wegen einer einbruchhemmenden Tür wurde am Dienstag, 23. Juli, der Einstieg in ein Einfamilienhaus an der Amalienstraße in Ovelgönne verhindert. Wie die Polizei mitteilt, war zwischen 5.20 und 15.50 Uhr versucht worden, durch das Aufhebeln der Hauseingangstür Zutritt zu einem Reihenhaus zu bekommen. An der Tür stellte die Polizei mehrere Hebelspuren fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake (Telefon 04401/9350) oder Ovelgönne (Telefon 04480/1612) zu melden.