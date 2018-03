Ovelgönne Der gemeinnützige Verein „Von Mensch zu Mensch“ hat auf der Jahreshauptversammlung auf ein gutes Spendenjahr 2017 zurückgeblickt. Das war die wesentliche Aussage aus dem Jahresbericht 2017, der den Mitgliedern anlässlich der Jahreshauptversammlung präsentiert werden konnte. Anlass war die Beerdigung des ehemaligen Oldenbroker Pastors Günter Höppner. Anstelle von Kränzen hatte die Familie gebeten, dem Verein eine Spende zuzuwenden. Der Vorstand hat nach dem persönlichen Dank an die Familie im Jahresrückblick der Familie nochmals öffentlich gedankt.

Finanzielle Einzelhilfen, die sonst einen Großteil des Engagements des Vereins ausmachen, haben in 2017 eine untergeordnete Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz ist es aber zu mehreren Beratungen Hilfesuchender gekommen, die teilweise von Vorstandsmitgliedern und teilweise durch ein eigens dafür bestehendes Gremium aus den Berufssparten Finanzen, Gesundheit, Recht, Schule und Seelsorge wahrgenommen worden sind.

Weiter hat der Verein einen Kleinbus maßgeblich gefördert, der neben seinen Einsätzen im Rahmen der Flüchtlingshilfe auch für Vereine zur Verfügung steht. Dieses Angebot wurde auch im zweiten Jahr seines Betriebes sehr gut angenommen. Der Vertrag wird Ende 2018 auslaufen. Zwischen der Gemeinde Ovelgönne und „Von Mensch zu Mensch“ gibt es bereits erste Gespräche über eine Nachfolgeregelung. Die Buchung des Fahrzeugs kann über die Gemeindeverwaltung erfolgen.

• „Von Mensch zu Mensch“ hilft auf unterschiedliche Weise Menschen in Not. Erklärtes Ziel des Vereins ist dabei die „Hilfe auf Augenhöhe“, damit die augenblickliche Notsituation nicht zusätzlich zu einem Verlust an Menschenwürde führt. Aktionsgebiet ist die Gemeinde Ovelgönne.