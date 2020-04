Ovelgönne trauert um Ude Meiners

Rüdershausen Der Rüdershausener Ude Meiners ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Ehrenamtlich hat er sich für viele Belange eingesetzt.

Durch sein Bestreben wurde 1979 der Bürgerverein Rüdershausen gegründet. Bis 1985 und wieder von 1996 bis 2010 stand Ude Meiners als 1. Vorsitzender insgesamt 20 Jahre lang an vorderster Stelle. „Vater hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir so dastehen. Ohne ihn hätte es den Bürgerverein nicht gegeben“, lobte Sohn Carsten, damals neu gewählter Vorsitzender.

Auch politisch war Ude Meiners aktiv. Als Bezirksvorsteher brachte er sich von 1970 bis 1984 für die Bauernschaft Rüdershausen II ein. CDU- Ratsherr in der Gemeinde Ovelgönne war er von 1981 bis 1984. Im Mentzhauser TV (MTV) bekleidete er zudem mehrere Jahre lang den Posten des Vorsitzenden im Festausschuss. Bei der Interessengemeinschaft (IG) der Rüdershauser- und Mentzhauser Vereine war Ude Meiners von 1997 bis 2007 im Vorstand. Im Jahre 2012 wurde er dann zum Ehrenvorsitzenden der IG ernannt. Jahrelang hat er zudem den Tourismus Verein in Ovelgönne geleitet.

Seine berufliche Laufbahn begann bei Lackharz in Hahn, danach arbeitete er eine kurze Zeit bei Ommipark in Elsfleth. Bei Pabst & Richards in Elsfleth war er als Abteilungsleiter im Einkauf tätig. Nach dem Verkauf von Pabst & Richards wurde Ude Meiners dann Museumsleiter in Ovelgönne und danach in Brake. Zuletzt war er als Makler beim Architekturbüro KSW in Brake tätig.