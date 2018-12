Bad Oeynhausen Nach jahrzehntelanger Planung und zehn Jahren Bau wird beim ostwestfälischen Bad Oeynhausen die Lücke einer wichtigen Ost-West-Autobahn geschlossen. Über die A 30 rollt der Verkehr von Amsterdam in Richtung Osteuropa. Die Autobahn ist Teil des transeuropäischen Nord-Ostsee-Korridors, sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Sie mündet bei Bad Oeynhausen auf die A 2. Derzeit rollt der Verkehr mit bis zu 50 000 Fahrzeugen am Tag durch die Stadt.

Nun wird der Lückenschluss, also die Nordumgehung, am 6. Dezember symbolisch vom nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) und dem Parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann freigegeben.

Allerdings wird die tatsächliche Freigabe für den Verkehr später und in Etappen vollzogen, sagt Sven Johanning, Sprecher der Bielefelder Niederlassung von Straßen in NRW: „Für die Freigabe brauchen wir einen Sonntag.“ Zunächst soll am 9. Dezember die Strecke aus Hannover Richtung Osnabrück freigegeben werden. Etwa 14 Tage später werde der Verkehr in Richtung Osten rollen können. Zunächst müsse die Verkehrsführung am Kreuz Löhne vorbereitet werden. Die Planung wurde 2001 erstmals öffentlich ausgelegt. 2008 gab das Bundesverwaltungsgericht grünes Licht für den Bau.