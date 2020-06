Suche Auch In Friesland Und Wittmund: Tote aus der Weser wurde mit Steinplatte versenkt

Jever/Zetel

19-Jähriger Aus Jever Schreibt über Flucht Aus Syrien Wenn Flucht nicht nur möglich, sondern nötig ist

Der Jeveraner protokolliert in einem 100-Seiten-Buch die Geschichte von zwei Schwestern aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Entstanden ist ein intimer Einblick in das Schicksal einer Geflüchteten – die heute in Jever lebt.