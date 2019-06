Bremen Bei dem Großbrand in einem Bremer Alten- und Pflegeheim im Stadtteil Huchting sind am Dienstag 16 Bewohner und drei Einsatzkräfte verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagabend.

Gegen 16 Uhr lösten die Rauchmelder im Heim an der Tegeler Plate aus. Kurz darauf stand der Dachstuhl auf etwa 200 Meter Länge in Flammen. Direkt darunter: Wohnungen. Der Dachstuhl wurde völlig zerstört, das Haus ist zunächst unbewohnbar. Mehr als 170 Menschen müssen aus dem Stand woanders untergebracht werden. Bei allem Unglück war viel, viel Glück im Spiel. Es gibt keine Toten und auch keine Schwerverletzten.

Darüber ist André Vater, Vorstandschef des Betreibers Bremer Heimstiftung, zu später Stunde froh, während er bei den geretteten Bewohnern in der Turnhalle an der Delfter Straße steht. Er weiß zwar inzwischen, dass der Sachschaden sehr hoch sein wird, aber er ist auch sehr dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Er hat ein dickes Dankeschön für alle Einsatzkräfte – rund 200 – und seine Mitarbeiter parat. Vater ist „absolut heilfroh“, dass jeder wusste, was zu tun ist, alle Hand in Hand gearbeitet haben. In seinen 20 Jahren bei der Heimstiftung hat Vater einen Brand dieses Ausmaßes noch nicht erlebt.

Parallel zu den Löscharbeiten mussten die Heimbewohner gerettet werden; betroffen waren zum Teil bettlägerige Menschen. Auf dem Heim-Areal wurden nach Angaben der Feuerwehr rund 150 Menschen aus ihren Domizilen gebracht. Knapp 100 befanden sich demnach in dem brennenden Gebäude, die anderen in angrenzenden Häusern.

Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, sie haben Rauchvergiftungen erlitten, sind zum Teil geschwächt und geschockt. Einer hatte Kreislaufprobleme. Andere Bewohner hätten ihre Tabletten nicht nehmen können und seien deswegen behandelt worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Auch bei zwei Feuerwehrleuten und einem Polizisten bestehe der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen.

Einige der Verletzten durften die Kliniken am Abend noch verlassen. Sie wurden ebenso wie die Männer und Frauen aus der Turnhalle in andere Häuser der Heimstiftung (sie betreibt 30 in Bremen), in Hotels und in Partnerhäuser gebracht. Feuerwehr, DRK und Arbeiter-Samariter-Bund halfen beim Transport. André Vater war beeindruckt von der Hilfsbereitschaft.

Die Feuerwehr hat den Brand mit mehr als 150 Kräften bekämpft, die Rettungsdienste waren mit etwa 40 Helfern vor Ort. Dazu kamen zahlreiche Polizisten. Gegen 20 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen, teilte die Bremer Heimstiftung mit. Vier Drehleitern waren dafür im Einsatz, sagte Feuerwehrsprecher Michael Richartz.

Auch am Abend dauerte der Einsatz an. Es galt, im Heim Glutnester aufzuspüren, Nachlöscharbeiten vorzunehmen. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe sind noch offen. Brandexperten der Kripo und Gutachter werden sich das Altenheim an der Tegeler Plate an diesem Mittwoch vornehmen.