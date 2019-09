Bremen /Göttingen Niedersachsen und Bremen steht ein Wochenende mit typischem Herbstwetter bevor. „Wir bekommen Wolken, Schauer und böigen Wind“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD). An der Nordsee müsse am Samstag auch mit Gewittern gerechnet werden. Die Tourismusbranche an der Küste und im Harz bleibt dennoch optimistisch.

Die Temperaturen werden laut Wetterdienst auf den Inseln bis auf maximal 17 Grad steigen. Im Binnenland werde es kaum wärmer, sagte die Sprecherin. Auf den höheren Bergen im Harz werde es sogar nur etwa 14 Grad warm.

Am Sonntag wird es den Prognosen zufolge dann landesweit regnen. „Ich glaube, da bleibt keiner trocken“, sagte die DWD-Sprecherin. Auch der Wind werde an Stärke zunehmen. An der Küste müsse man sich auf Sturmböen einstellen.

„Und auch in der kommenden Woche wird es unbeständig bleiben“, sagte die Sprecherin. Denn eine stabile Hochdrucklage sei nicht in Sicht. Das Wetter sei der Jahreszeit angemessen.

Auf den Tourismus an der Küste und auf den Nordseeinseln wirke sich das „Schietwetter“ nicht weiter nachteilig aus, sagte eine Sprecherin von Ostfriesland Tourismus in Leer. Für die Ferien seien die meisten Unterkünfte schon lange im Voraus gebucht. Im Übrigen seien die Gäste in der Regel ohnehin auf das typische Herbstwetter an der Nordsee eingestellt.

Auch beim Harzer Tourismusverband HTV bläst man angesichts der Aussichten keine Trübsal. Die Zahl der kurzentschlossenen Gäste, die nur bei Sonnenschein spontan kämen, sei zwar überschaubar, sagte eine Sprecherin. Für alle anderen gebe es aber ein großes wetterunabhängiges Angebot, etwa die vielen Museen oder die Thermen. Die meisten Wanderer ließen sich vom Wetter ohnehin nicht abschrecken.