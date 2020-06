Christian Seiler (jade Hochschule): Vom Model zum Studenten

Wilhelmshaven Frühjahr 2013, der 17-jährige Christian Seiler ist mit einem Kumpel in einem Klamottenladen in der Mönckebergstraße in Hamburg. „Da sagt so ein Typ zu mir, dass ich ein interessantes Gesicht habe und es doch mal als Model versuchen sollte“, erinnert sich Seiler. Es stellte sich heraus, dass der Mann selbst als Model arbeitete. Er gab Seiler die Karte eines Scouts und meinte, der Schüler solle da mal anrufen.

Gesicht überzeugt

„Ich hatte ziemliche Zweifel, ob das alles seriös ist. Wenn mein Kumpel nicht gesagt hätte: Klar rufst du da an, hätte ich das nie gemacht“, berichtet der Hamburger, der jetzt in Wilhelmshaven studiert – aber dazu später. Erst mal meldete sich Seiler bei dem Scout. Dieser zeigte Interesse, machte Probeaufnahmen und schickte sie an Hamburger Agenturen.

„Die erste Agentur, bei der ich mich vorgestellt habe, lehnte ab, weil ich mit 1,83 Meter zu klein sei. Ich ging also wieder. Aber kaum hatte ich das Haus verlassen, kam mir ein Mitarbeiter hinterher und sagte, dass der Chef mich doch haben wolle“, grinst Seiler.

Jetzt musste nur noch sein Vater überzeugt werden. Er fürchtete, dass der Sohn die Schule vernachlässigen und durchs Abi fallen könnte. „Meine Oma und meine Mutter waren dagegen begeistert“, lächelt Seiler. Schließlich lenkte auch der Vater ein.

Schon im gleichen Sommer fragte Calvin Klein an, ob Christian Seiler beim Catwalk in Mailand dabei sein könnte. Weil gerade keine Ferien waren, ging das leider nicht. Erste Aufträge für Zeitschriften und ein Fotoshooting für Anzüge sind dagegen machbar.

„Nach dem Abi bin ich mit einem Kumpel nach Australien geflogen, um Work and Travel zu machen. Meine Agentur hat mir den Kontakt zu einer Agentur vor Ort vermittelt und die haben mich erst mal für ein paar Tage in die Sonne an den Strand geschickt, weil meine Haut zum ersten Mal unrein geworden war. Mein Kumpel musste in der Zeit etwa fünf Bewerbungen pro Tag schreiben“, erzählt Seiler.

Meerwasser und Sonne taten ihre Wirkung und bald ergaben sich einige lukrative Aufträge. Der größte, eine Kampagne für Haarpflegeprodukte, erregte die Aufmerksamkeit einer New Yorker Agentur. Sie fragte an, ob Seiler im Januar/Februar 2015 zur Fashion Week kommen könnte. Er konnte.

„In New York war es wirklich krass“, berichtet der damals 19-Jährige. „Ich hatte teilweise zehn Castings an einem Tag. Der Zeitplan war echt straff.“ Dabei sprangen unter anderem Aufträge für die Hochzeitsausgabe der Vogue und Ralph Lauren heraus. Nur mit dem Laufsteg wollte es nicht klappen: „Ich hatte etwa zehn Optionen. Aber da ich damals etwas schmächtig und immer noch ein wenig zu klein war, saßen die Klamotten nicht so gut.“

Die Anfrage des Rappers Kanye West versprach eher Aussicht auf Erfolg, denn „West ist selbst nur 1,73 Meter groß und bevorzugt für den Abschluss kleinere Models, um daneben nicht zu winzig zu wirken. Aber ich konnte nicht, weil ich meinem Vater versprochen hatte, rechtzeitig zur Vorbereitungswoche fürs Studium wieder in Deutschland zu sein“, sagt Seiler.

Ungewisses Einkommen

Warum sollte es denn unbedingt ein Studium und nicht doch eine Profi-Modelkarriere sein? „Als Model weiß man nie, wie viel Geld man im nächsten Monat verdienen kann – gerade wenn man nicht die Idealmaße mitbringt“, so Seiler.

An den Bachelor-Studiengang Tourismuswirtschaft schließt er gerade berufsbegleitend den Master in Strategischem Management ebenfalls an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven an. Damit und mit einer Stelle im Intercity Hotel Hamburg arbeitet er auf sein höchstes Ziel hin: Die Leitung eines Hotels zu übernehmen.