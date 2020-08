Yogi Vidyananda: Von der GSG 9 zum Yogi

Kirchhatten „Ich bin schon immer der inneren Stimme gefolgt. Das fühlt sich gut an – dann machst du das“, beschreibt Yogi Vidyananda aus Kirchhatten seinen Lebensweg. Nach einer Ausbildung zum Polizisten und mehreren Jahren Einsatz bei der Antiterroreinheit GSG 9 betrieb Rainer Kersten, wie Yogi Vidyananda mit bürgerlichem Namen heißt, als Sportphysiotherapeut ein Fitness- und Gesundheitscenter, absolvierte eine Ausbildung zum Zimmermann sowie verschiedene Zusatzausbildungen in fernöstlicher Medizin und gründete die KI DO KWON-Akademie.

„Ich habe selten mit etwas aufgehört, weil es schlecht war. Teilweise waren da regelrechte Gelddruckmaschinen dabei. Aber sobald ich in einem Bereich nichts mehr lernen konnte, wurde es Zeit, etwas anderes zu machen“, erinnert sich der 52-Jährige. Denn Weiterentwicklung ist für ihn der Sinn des Lebens.

Mehr wahrnehmen

„Die meisten Menschen nutzen nur einen kleinen Teil des Potenzials, das in ihnen steckt.“ Er selbst meditiert seit 26 Jahren mindestens ein bis zwei Stunden täglich, um seine Fähigkeiten zu erweitern. „Das war während meiner Zeit als mittlerer Workaholic nicht immer leicht im Tagesablauf unterzubringen.“

Meditation mit bestimmten Atemtechniken und Übungen führt unter anderem dazu, dass der Körper Glückshormone und körpereigene Halluzinogene ausschüttet. „Halluzinieren ist negativ besetzt, dabei bedeutet es mehr wahrzunehmen. Menschen können nur Licht mit bestimmten Wellenlängen sehen. Halluzinogene lassen einen mehr sehen“, erklärt Yogi Vidyananda. „Auren oder Ähnliches zu erkennen, ist aber nicht der Grund, weshalb ich meditiere. Das ist nur eine nette Zugabe. Mir geht es darum gesund und in Harmonie zu leben.“

Selbstheilungskräfte

Dabei ist das Meditieren eine entscheidende Hilfe. „Ich war seit mehr als 20 Jahren nicht krank und habe keine Medikamente genommen, nicht einmal eine Kopfschmerztablette“, erzählt Yogi Vidyananda. Sobald er merke, dass etwas in seinem Körper nicht stimmt, hilft er ihm mit den passenden Atem- und Körperübungen sich selbst zu helfen. „Der menschliche Körper verfügt über enorme Selbstheilungskräfte. Wir nutzen sie nur viel zu wenig. Sagt ein Arzt: Sie haben diese oder jene chronische Krankheit, damit müssen Sie leben, dann glauben wir das. Dem ist aber nicht so“, ist Yogi Vidyananda überzeugt. „Angenommen die Deutschen würden besser essen, schlafen, trinken und hätten weniger Stress, dann hätte sich ein extrem großer Prozentsatz chronischer Krankheiten erledigt. Wenn wir auch noch Atem- und Yogaübungen praktizieren würden, wäre es vor Glück kaum auszuhalten.“

Wie soll das funktionieren? Um Stress abzubauen hilft es, gelegentlich die Augen zu schließen, etwa während eines längeren Telefonats. Denn dann produziert der Körper Melatonin, welches das Stresshormon Cortisol abbaut.

Die Atmung ist ein weiterer wichtiger Punkt. „Wir atmen im Durchschnitt etwa eineinhalb Sekunden ein und genausolang aus. Bei einer so flachen Atmung wird zu wenig Sauerstoff aufgenommen und zu wenig von dem Zellgift Kohlendioxid abgegeben. Es bringt schon viel bei Tätigkeiten, die nicht viel Konzentration erfordern, tiefer zu atmen, das heißt sechs Sekunden oder länger ein- und sechs Sekunden auszuatmen“, schlägt Yogi Vidyananda vor.

Innerer Schweinehund

„So können schon relativ einfache Änderungen viel bringen. Die Sache hat nur einen Haken“, sagt Yogi Vidyananda lächelnd. „Wir müssen unseren inneren Schweinehund überwinden.“ Er hat es offensichtlich geschafft und sagt: „Ich lasse die Dinge passieren, mache mir keine Sorgen, renne nichts mehr hinterher und bin freudig. Mir geht es saugut.“

Gern gibt er seine Erfahrungen weiter, zum Beispiel bei kostenfreien Gruppenmeditationen jeden Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr im Meditationszentrum, Gotenweg 4, in Kirchhatten. „Ich freue mich, vielen Menschen weiterhelfen zu können.“