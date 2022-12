Oldenburger touren durch Europa: Die Höhepunkte und Tiefpunkte unseres Reisejahres – und wie es weitergeht

Oldenburg Seit Februar sind mein Mann Fabian und ich auf Europareise. Wir haben Bilanz gezogen und blicken auf den Weg, die Kosten, die Höhepunkte und Tiefpunkte unseres Jahres auf Reisen.

Wie viele Kilometer haben wir bis jetzt auf unserer Reise zurückgelegt?

Bis zum 22.12.2022 waren es 18.816 Kilometer – zum Vergleich: In meinem ersten Berufsjahr als Redakteurin war ich Pendlerin und habe bei 200 Arbeitstagen allein mit den Fahrten von über 50 Kilometern zur Arbeitsstelle hin und wieder zurück über 21.000 Kilometer zurückgelegt.

Wie viele Länder haben wir bereist?

Wir waren in acht Ländern: Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Schweiz, Italien, Griechenland. In Luxemburg und der Schweiz waren wir nur kurz auf der Durchreise.

Was waren unsere Lieblingsorte oder Lieblingsstationen auf der Reise?

Inga: „Ich glaube, mein Herz habe ich an Andalusien verloren. Ich liebe die Mischung aus spannenden Städten wie Cádiz, Tarifa und Vejer de la Frontera und traumhaften Sandstränden. Flamenco, Tapas, Fiestas, Strandleben und maurische Architektur – in Andalusien gibt es viel, was mir gefällt. Begeistert war ich aber auch von Nantes mit seinen vielen Parks und Ausstellungen.“

Fabian: „Für mich war der Lago Maggiore eine der hervorstechendsten Stationen auf unserer Reise. Dort passte vieles zusammen. Wir hatten von unserer Unterkunft einen tollen Blick über den See und mit Arona eine lebendige Stadt in der Nähe, in der wir das Dolce Vita mit Eis und Cappucino genießen konnten. Aber auch unsere Zeit in Luz in der Algarve war für mich besonders schön.“

Aus diesen Orten wollten wir schnell wieder weg:

Inga: „Die Gegend um Marbella an der Costa del Sol. Dort steht ein Hotel neben den anderen, ein ganzer Küstenabschnitt wirkt wie eine einzige Ferienanlage. Gut, dass wir da nur durchgefahren sind.“

Fabian: „Coimbra, weil wir dort neben einer Bar und Disco gewohnt haben. Ansonsten: die ein oder andere Touri-Falle, in die man so tappt. Damit meine ich nicht Hotspots wie die Alhambra, sondern zum Beispiel Restaurants, in denen Touristen mehr als Einheimische zahlen und abgezockt werden.“

An diesen Orten hätten wir länger blieben können:

Es gibt einige Städte oder Gegenden, in denen wir nur kurz oder auf der Durchreise waren. Hier würden wir beim nächsten Mal mehr Zeit einplanen: Tarifa, Sevilla, Westküste der Algarve, Mondego-Tal bei Coimbra, Salamanca, Rioja Alta, Bologna, Küstengegend bei Biarritz, Toskana.

Was klappt gut auf der Reise?

Insgesamt funktioniert vieles so, wie wir es uns wünschen. Wir sind wir sehr zufrieden damit, jeweils einen Monat an einem Ort zu bleiben. Zwar verbringen wir viel Zeit mit dem Suchen von passenden Unterkünften, dafür lernen wir viele Gegenden kennen. Weniger als einen Monat an einem Ort zu bleiben, wäre aber stressig: Das Packen ist viel Aufwand. Auch das Arbeiten von unterwegs klappt gut – in fast allen Unterkünften hatten wir eine stabile Internetverbindung.

Was hat nicht geklappt?

In einer Unterkunft hatten wir eine grottige Internetverbindung, das war schon stressig, zumal die Vermieter uns nicht weiterhelfen konnten. Insgesamt ist es doch schwierig, Leute kennenzulernen. Dafür wäre es besser, länger an einem Ort zu bleiben. So bleibt es eher bei Bekanntschaften. Was auch nicht funktioniert: regelmäßig Sport machen. Um eine Routine aufzubauen, haben wir oft viel zu viel Anderes vor – Ausflüge, Einkäufe, podcasten. Im Sommer war es lange viel zu heiß dafür.

Was vermissen wir?

Inga: „Freunde und Familie, meine Tanzgruppe und regelmäßigen Sport.“

Fabian: „Meine Werkbank und einen bestimmten Burgerladen in Oldenburg.“

Was vermissen wir gar nicht?

Inga: „Den ganzen Kram in unserem Lager.“Fabian: „Schlechtes Wetter und den Alltagstrott.“

Was waren die Höhepunkte unserer Reise?

Besonders schön ist es immer, an einen neuen Ort zu fahren, und zu sehen, wie sich die Landschaft verändert. Das Ankommen ist jedes Mal wie eine Bescherung: Was erwartet uns an unserer neuen Station? Weitere Höhepunkte: die Zeiten, in denen wir mit anderen Reisenden zusammengewohnt haben und Erlebnisse wie ein Ausritt am Strand, eine Kanutour und eine 4x4-Offroad-Tour.

Was waren die Tiefpunkte?

Schlechtes Internet, Stress mit dem Vermieter, höllische Hitze – ja, es gab nervige Situationen, aber wir finden, dass wir bisher ziemlich wenig Pech hatten. Und ging was schief, gab es fast immer eine Lösung. Was wir vorher nicht gedacht hätten: Wir waren selten krank und wenn, dann nur kurz.

Was geben wir pro Monat aus?

Meine Lebenshaltungskosten liegen stabil bei rund 1300 Euro im Monat. Wir haben die Inflation zu spüren bekommen, sind aber durch Tankrabatte und Einkäufe auf Märkten gut klargekommen. Da wir fixe Mietkosten haben und zudem in wärmeren Ländern unterwegs sind, sind die steigenden Heizkosten bislang kein Thema. Hinzu kamen dafür mit der Zeit Ausgaben für Weiterbildungen.

Was bezahlen wir für die Unterkünfte?

Im Durchschnitt 1163 Euro für zwei Personen. Die teuerste Unterkunft war Nantes mit 1347 Euro, die günstigste Carboneras in Andalusien mit 907 Euro. An einigen Zielen könnten wir preiswerter unterkommen. Da wir aber durch die Arbeit viel Zeit in der Unterkunft verbringen, entscheiden wir uns manchmal lieber für die komfortablere Variante, mit Schreibtisch und gut ausgestatteter Küche.

Wie geht es 2023 weiter?

Bis etwa Mai möchten wir noch in Europa unterwegs sein, also noch ein paar Monate länger als geplant. Nach und nach geht es dann von Griechenland über einige Balkanstaaten zurück nach Deutschland. In Deutschland werden wir noch eine Zeit lang in unserem Reiseturnus bleiben, bis wir wieder sesshafter werden. Geplant ist, sich weiterhin etwa monatsweise in verschiedenen Städten einzumieten, um auch Deutschland noch besser kennenzulernen. Klar ist, dass wir immer wieder länger reisen wollen, denn die Liste mit unseren Sehnsuchtsorten ist nicht kürzer geworden.

Habt ihr weitere Fragen an uns? Oder habt ihr Vorschläge, welche Orte wir in Deutschland besuchen sollten? Dann schreibt mir gerne – ihr findet mich auf Instagram und auf meinem Blog.