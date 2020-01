Quakenbrück /Essen Der Brand einer Lagerhalle in Quakenbrück im Landkreis Osnabrück hat am Dienstagnachmittag zu starkem Qualm und Rauch geführt. Nach Medienberichten soll es sich um eine der ehemaligen Kynast-Hallen handeln. Die Rauchwolke zog zum Teil bis in die Gemeinde Essen im benachbarten Landkreis Cloppenburg.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, sagte ein Polizeisprecher. Auch eine entsprechende Warnung über die App „KatWarn“ wurde veröffentlicht. Zehn Feuerwehren aus den Landkreisen Osnabrück und Cloppenburg waren im Einsatz. Menschen wurden ersten Informationen zufolge nicht verletzt. Informationen zur Ursache und Schadenshöhe gab es am Dienstag nicht. Auch am Abend war der Großbrand noch nicht unter Kontrolle.