Sammlung: Uhren wie Musikinstrumente

Vechta Mehr als 300 Uhren, von der Flöten- bis zur Kirchturmuhr, aus den Jahren 1750 bis 1994 besitzt Heinrich Engelmann aus Vechta. Viele davon hat der Autodidakt selbst restauriert und gestimmt.

Denn eine Flötenuhr ist eigentlich auch ein Musikinstrument. Mit viereckigen Holzpfeifen spielt sie verschiedene Melodien, die auf Walzen „gespeichert“ sind. Hat der Zahn der Zeit oder der Holzwurm an den Pfeifen genagt, baut der 76-Jährige auch mal neue. Diese muss er natürlich auch stimmen. „Die größeren werden mithilfe eines Stöpsels gestimmt. Je weiter ich diesen hineinschiebe, desto höher wird der Ton. Die kleinen Pfeifen kann man nur absägen, um sie zu stimmen“, erklärt Engelmann. „Inzwischen habe ich das richtige Werkzeug dafür. Damit kann ich Bruchteile von Millimetern entfernen.“

Begeisterung geweckt

Das war nicht immer so. Anfangs hatte er nur eine Bohrmaschine. Wie ist der Malermeister überhaupt auf Uhren gekommen? „Das war 1980 bei einem Urlaub im Schwarzwald. Wir besuchten das Deutsche Uhrenmuseum und ich war kaum mehr rauszubekommen. Es existiert noch ein Foto von meiner Frau und meiner kleinen Tochter, wie sie auf einer Bank sitzen. Meine Frau hat darunter geschrieben: Warten im Uhrenmuseum.“

Wenig später erstand er seine erste Uhr und gab sie einem Uhrmacher, der sie instand setzen sollte. „Nach einem Vierteljahr fragte ich nach und wurde wieder vertröstet. Also habe ich es selbst in die Hand genommen“, berichtet Engelmann. Er besorgte sich die nötigsten Bücher und merkte sich genau welches Teil wo hin gehörte, als er das erste Mal eine Uhr auseinanderbaute.

Uhr komplett aus Holz

Inzwischen hat er unter anderem eine Drehpendeluhr repariert, bei der zwei Uhrmacher vor ihm aufgegeben hatten: „Als ich die Uhr bekam, verstellte sie sich pro Tag um fünf Stunden. Das lag unter anderem daran, dass das Ankerrad völlig ausgeschlissen war.“ Engelmann fertigte das spezielle Zahnrad neu an. Außerdem besorgte er den passenden Drehpendeldraht. „Davon gibt es 20 verschiedene. Wenn man den falschen hat, kann die Uhr deswegen pro Tag bis zu eine Stunde falsch gehen.“

In seiner Sammlung finden sich unter anderem Uhren die komplett aus Holz sind, auch die Zahnräder im Uhrwerk, Trompeteruhren, Uhren, die wie Saiteninstrumente klingen mit Figuren von bunten Geigern und Harfenistinnen, die ihre Instrument spielen oben drauf, oder Uhren mit Glockenspiel und Gong. Der Gong seiner in Deutschland hergestellten Uhr klingt voluminöser als der des englischen Exemplars. „Dabei kosteten die englischen Uhren Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts doppelt so viel wie die deutschen“, erzählt Engelmann. „Deshalb kauften auch viele Engländer lieber deutsche Uhren. Die englischen Uhrmacher waren in großer Sorge und veranlassten, dass „Made in Germany“ auf deutschen Uhren stehen musste. Allerdings hatte dies nicht den gewünschten Effekt. Die Uhren aus Deutschland wurden erst recht der Renner.“

Museum für 400 Uhren

An der Kirchturmuhr, die so groß ist wie ein kleiner Schrank, hängen an langen Seilen Eiseneimer, die mit Steinen gefüllt sind. „Diese mussten früher einmal am Tag von Hand mit einer Kurbel im Turm hochgezogen werden.“ Sie sind dann langsam herabgesunken und haben dadurch die Uhr angetrieben.

Andere Uhren müssen wesentlich seltener aufgezogen werden. Viele Drehpendeluhren nur einmal im Jahr. Eine dieser Uhren von Heinrich Engelmann sogar nur alle tausend Tage. Seine beiden Atmos Uhren werden nur durch Luftdruckschwankungen angetrieben.

Mit den 300 Uhren und einigen mechanischen Musikinstrumenten ist Engelmanns Haus ziemlich voll. Wie es wohl mit der Sammel-Leidenschaft weitergeht? Seine erste Sammlung, die etwa 400 Uhren umfasste, hat er dem Uhrenhersteller Junghans verkauft. Sie bildete den Grundstock für dessen Terrassenbau Museum in Schramberg.