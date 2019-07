Frage: Herr Nordhausen, bei Fahrten durch die Gemeinde fällt auf, dass an vielen Straßen Gras und Pflanzen an den Seitenrändern sehr hoch gewachsen sind. Hält sich der Kommunalservice beim Mähen bewusst zurück?

Nordhausen: Ja, das geschieht bewusst. In der Gemeinde Ganderkesee gibt es von Politik und Verwaltung schon länger den Wunsch, den Insekten möglichst lange den Lebensraum an den Wegeseitenrändern zu lassen. Im vergangenen August gab es dazu eine Dienstanweisung, die in diesem Jahr erstmals konsequent umgesetzt wird.

Frage: Was besagt die?

Nordhausen: Dass der erste Mähdurchgang nicht vor dem 15. Juni erfolgt. Dabei arbeiten wir zunächst auch nur mit einer Mäherbreite vom Fahrbahnrand aus. Erst im zweiten Durchgang ab 1. August wird der gesamte Seitenraum gemäht. Und an den Sand- und Schotterwegen, die vor allem im Süden der Gemeinde vorkommen, wird erst ab September gemäht – nur einmal im Jahr und auch nur auf einer Seite, wenn der Bewuchs noch nicht höher als 50 Zentimeter ist.

Frage: Gibt es dabei Ausnahmen?

Nordhausen: Ja, wenn Belange der Verkehrssicherheit berührt werden. Wo Leitpfosten nicht mehr erkennbar oder Sichtdreiecke eingeschränkt sind, muss rechtzeitig gemäht werden.

Frage: Nun ist der 15. Juni schon einen Monat her, trotzdem sieht man vielfach noch hohes Gras an den Straßenrändern...

Nordhausen: Wir mähen seit dem 15. Juni und haben schon viel geschafft. Aber unsere Mitarbeiter können nicht überall gleichzeitig sein. In einigen Fällen handelt es sich auch um Kreisstraßen, für die die Straßenmeisterei in Urneburg zuständig ist – wobei die Kollegen dort schon früher mit dem Mähen angefangen haben.

Frage: Hat der Insektenschutz für die Arbeit des Kommunalservice in den vorigen Jahren auch schon diese große Rolle gespielt?

Nordhausen: Nein, in dieser Konsequenz wird das jetzt erstmals umgesetzt. In vergangenen Jahren wurde noch eher dem öffentlichen Druck nachgegeben, wenn Leute die Wegeseitenränder als ungepflegt empfanden. Inzwischen wird das Thema Insektenschutz aber immer stärker wahrgenommen.

Frage: Hören Sie denn jetzt auch mal Kritik aus der anderen Richtung – dass nämlich zu wenig für die Verkehrssicherheit getan würde?

Nordhausen: Nein, da gibt es bisher keine Konflikte. Auf die Verkehrssicherheit achten unsere Mitarbeiter ja auch selber beim Blick auf die Wegeseitenränder. Kritik kommt höchstens immer noch vor, indem jemand meint, es wirke ungepflegt. Aber was heißt schon ungepflegt, wenn es um natürliches Wachstum geht?

Frage: Gilt das spätere und reduzierte Mähen nur für die Straßen- und Wegeseitenränder oder auch für andere Grünflächen in der Gemeinde?

Nordhausen: Da lassen wir nur Extensivrasenflächen unberührt. In Park- und Grünanlagen wird der Rasen regelmäßig gemäht. Allerdings gibt es auch dort Bereiche, die wir in Ruhe lassen.

Frage: Bedeutet die neue Vorgehensweise auch eine Erleichterung der Arbeit für den Kommunalservice?

Nordhausen: Nein, übers ganze Jahr gesehen gleicht sich das aus. Wir müssen nur anders planen und haben jetzt, in der zweiten Jahreshälfte, eine höhere Intensität.

Frage: Haben Sie für die Zurückhaltung beim Mähen schon Rückmeldungen aus Politik und Verwaltung oder von Umweltverbänden bekommen?

Nordhausen: Ich habe das Gefühl, dass die meisten mit diesem Kompromiss gut leben können. Ganz allgemein stellen wir fest, dass es in Ganderkesee noch mehr als anderswo ein starkes Interesse am Insektenschutz gibt.

