Schwierige Bedingungen auf den Äckern: Regen unterbricht immer wieder Getreideernte

Ammerland Schwierige Erntebedingungen für Landwirte im Ammerland in diesem Sommer. Das weiß der Borbecker Landwirt und Lohnunternehmer Heiko Siemen zu berichten. Sei es in den vergangenen beiden heißen und trockenen Jahren überhaupt kein Problem gewesen, das Getreide zu dreschen, sei es in dieser Saison schwierig, Erntefenster zu finden. „Immer wieder regnet es uns dazwischen.“ In den letzten beiden Jahren sei man verwöhnt gewesen, jetzt bekäme man es doppelt und dreifach zurück.

Gute Erträge bei der Gerste

Meist stehe noch Weizen und Roggen auf den Feldern. „Das Korn ist reif, aber nass“, sagt Siemen. An manchen Tagen könne man mit dem Mähdrescher gar nicht auf den Acker. „Wir brauchen zwei, drei Tage warmes und trockenes Wetter.“ Hört es auf zu regnen, könne man nicht gleich mit seiner Maschine losfahren. Das Getreide müsse erst abtrocknen. Und es zu feucht zu dreschen, koste am Ende Geld. „Dann muss es nachgetrocknet werden.“ Das fresse Energie.

Und der ständige Regen hätte für die Triticale Folgen haben können. Die habe kaum eine Keimruhe wie andere Getreidesorten, wie Heiko Siemen erklärt. Bedeutet: Bekommt der Landwirt sie nicht rechtzeitig abgemäht, keimt sie noch auf dem Feld aus. „Dann ist die Qualität dahin“, weiß Siemen.

Ansonsten sei man mit der Ernte bis jetzt im Großen und Ganzen zufrieden. „Bei der Gerste hatten wir gute Erträge.“ Auch der Roggen, der vielfach noch auf den Schlägen stehe, verspreche ebenfalls einen guten Ertrag zu bringen, sagt Siemen.

Was die Preise angehe, da könnten die Landwirte in diesen Tagen auch nicht klagen. „Die steigen“, berichtet Heiko Siemen. Das spiegele wider, dass in diesem Jahr die Ernte schwierig sei. Für den Weizen gebe es zurzeit 20 Euro für den Doppelzentner.

Alles nach hinten verschoben

Die Erfahrungen, die Siemen und seine Kollegen in diesen Tagen machen, kann Thorsten Cordes, Geschäftsführer des Ammerländer Landvolkes in Westerstede nur bestätigen. Er ergänzt: „Es hat sich wegen des Wetters alles in diesem Jahr ein Stück weit nach hinten verschoben“, so Cordes. Sei der Raps im vergangenen Jahr Anfang August gedroschen wurde, konnte er jetzt erst Mitte August eingebracht werden. Die Verspätung bei der Getreideernte bedeute zudem, dass die Folgefrüchte erst später ausgesät werden könnten, weiß der Geschäftsführer. Auch er sagt, dass die Ammerländer Landwirte mit den Erträgen zufrieden seien. Einzig in den sogenannten roten Gebieten, wo nur eingeschränkt gedüngt werden dürfe, schwächelten die Erträge, so Cordes.