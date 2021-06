Gründung in Zwischenahn: Schützenbund feiert 100-Jähriges

Ammerland /Bad Zwischenahn Gleicher Tag und gleiche Ortschaft – genau 100 Jahre nach der Gründung hat sich der Vorstand des Ammerländer Schützenbundes am vergangenen Sonnabend zur Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Bad Zwischenahner Friedhof am Diekweg getroffen.

Oldenburger als Vorbild

Laut der Satzung wurde der Ammerländer Schützenbund (ASB) von mehreren Schützenvereinen des Landkreises Ammerland am 12. Juni 1921 in Zwischenahn gegründet. Gründungsmitglieder waren die Schützenvereine Apen, Edewecht, Westerstede und Zwischenahn, wobei die Wiege des Ammerländer Schützenbundes in Westerstede gestanden hat. Heinrich Sander , Schießmeister des Westersteder Schützenvereins, gab den Anstoß zur Gründung des ASB.

Wie in der Chronik zu lesen ist, hatte Sander den Oldenburger Schützenbund als Vorbild. In einem Bericht im „Ammerländer“ wurde drei Tage später über die Gründungsversammlung berichtet. „Man hofft, dass durch die Gründung der Schießsport weitere Anregungen finden und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Ammerländer Schützen geweckt wird“, lautet ein Satz in dem Artikel vom 15. Juni 1921. Der Schützenverein Augustfehn-Bokel trat dem ASB 1925 bei und Ocholt-Howiek 1927. Die Gemeinden Rastede und Wiefelstede gehörten damals nicht zum Landkreis Ammerland, sie kamen wie auch andere Schützenvereine nach der Verwaltungsreform Mitte der 30ger Jahre zum ASB.

Aktionen zum 100-Jährigen Mit der Kranzniederlegung, an der die Vorstandsmitglieder des ASB teilnahmen, haben die Schützen den Beginn von Schießwettkämpfen und Feierstunden zum 100-jährigen Jubiläum eingeläutet, teilte Pressewart Arne Rohlfs mit. Die Delegiertentagung mit Abordnungen aus allen 36 Vereinen des ASB findet am 17. Oktober 2021 bei Nemeyer in Scheps statt. Zu diesem Termin soll auch die Jubiläumschronik zum 100-jährigen Bestehen vorliegen, die Petra Bruns, Arne Rohlfs und Peter Janßen erstellen. Das ABS-Jubiläumsschießen ist für den 30. Oktober geplant und das ABS-Bundesschießen für den 31. Oktober, jeweils in der Heinz-zu-Jührden-Halle in Edewecht. Die offizielle Feierstunde und der Bundeskönigsball sollen am 6. November in Scheps ausgerichtet werden.

Im zweiten Weltkrieg ruhte bei den meisten Schützenvereine das Vereinsleben, nach Kriegsende waren die Gruppen verboten, Gewehre mussten abgeliefert werden, die Fahnen waren größtenteils Kriegsbeute, einige konnten versteckt und gerettet werden. Schießhallen waren teilweise zerstört oder wurden zu Notquartiere für die zu Tausenden eintreffenden Flüchtlingen.

Neubeginn

Einige Jahre später wagten sich die ersten Vereine mit einer Neu- oder Wiedergründung des Schützenvereins an die Öffentlichkeit. Doch Schützenfeste, Festmärsche und Marschmusik waren von den Alliierten verboten.

Allgemeine Volksfeste waren jedoch erlaubt – und so fand auf Umweg über Heimatvereine 1949 manches Schützenfest statt. Ein Jahr später nahmen auch die Ammerländer Schützenvereine ihr Vereinsleben wieder auf und am 8. Oktober 1950 fand im damaligen Gasthof Barre in Augustfehn I die Wiedergründung des Ammerländer Schützenbundes mit zunächst elf Schützenvereinen statt (Augustfehn-Bokel, Godensholt, Apen, Bad Zwischenahn, Hahn, Ekern, Edewecht, Klein Scharrel, Ocholt-Howiek, Friedrichsfehn und Tell Scheps).

Es sei quasi ein Ruck durch das Schützenwesen gegangen, bereits im November 1950 fand das erste Wanderwettschießen in Ekern statt. „Dieses war der Beginn einer beispielhaften Entwicklung des Schützenwesens im Ammerland, die im norddeutschen Raum ihresgleichen suchte“, weiß Pressewart Arne Rohlfs aus den Überlieferungen zu berichten.

In den Vereinen sei das Schießsporttraining gestartet, obwohl damals kaum noch Schießanlagen vorhanden gewesen seien. Man habe sich behelfsmäßig arrangiert.