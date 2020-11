Bevölkerungsentwicklung: Das Ammerland wächst und wächst

Wo wurde wie viel gebaut?

Landkreis: Kreisweit gab es am 1. Januar 2012 genau 54 651 Wohneinheiten. Hier sind Etagenwohnungen, Einfamilienhäuser und Wohnheimplätze (z.B. in Senioreneinrichtungen) berücksichtig. In den vergangenen acht Jahren wurde viel gebaut. Zum Jahresbeginn 2020 lag die Zahl bei 60 782 Wohneinheiten. In Prozent macht das ein Plus von 11,2 für das gesamte Ammerland. Zeitgleich stieg die Einwohnerzahl von 118 610 auf 125 610. Das Wachstum liegt also bei 6,03 Prozent. Damit ist die Zahl der Wohneinheit fast doppelt so stark gestiegen wie die Bevölkerung.

Apen: In Apen gab es in den vergangenen acht Jahren ein Plus von 10,7 Prozent bei den Wohneinheiten. Die Einwohnerzahl stieg um 5,6 Prozent.

Bad Zwischenahn: Hier sieht es ähnlich aus. 10,2 Prozent mehr Wohnraum stehen 5,2 Prozent mehr Einwohnern gegenüber.

Edewecht: Im Verhältnis am meisten gebaut wurde in Edewecht. 1121 neue Einheiten entsprechen einem Plus von 12,33 Prozent bei einem Bevölkerungsanstieg von 7,3 Prozent.

Westerstede: Mit 12,30 Prozent neuen Wohneinheiten liegt Westerstede nur knapp hinter Edewecht. Aber: Nicht mitgerechnet sind hier die meisten Fertigstellungen im Baugebiet Orchideenkamp, wo rund 280 Wohneinheiten überwiegend in diesem Jahr bezugsfertig geworden sind. Das Einwohnerplus (5,08 Prozent) machte nicht mal die Hälfte des neuen Wohnraums aus.

Wiefelstede: Hier fielen Bautätigkeit (plus 9,41 Prozent neue Wohneinheiten) und Bevölkerungswachstum (4,95 Prozent) zwischen 2012 und 2020 am geringsten aus. Allerdings ist die Gemeinde bezogen auf die letzten 47 Jahre auch stärker gewachsen als alle anderen Ammerlandorte.

Rastede: Im Residenzort wurde ähnlich viel gebaut – plus 12,1 Prozent neue Wohneinheiten. Die Einwohnerzahl legte zeitgleich nur um 7,88 Prozent zu.