Energiekrise beschäftigt Rathäuser: Wie hell wird die Weihnachtsbeleuchtung im Ammerland?

Ammerland Werden die Gemeinden im Ammerland und die Stadt Westerstede in der kommenden Weihnachtszeit erleuchten? Diese Frage stellt sich in diesem Jahr angesichts der Energiekrise. In fast jeder deutschen Stadt und in jedem Kreis liegt dieses Thema auf dem Tisch. Während es an einigen Orten schon Entscheidungen gibt, ist man im Ammerland noch nicht so weit. Es gibt aber deutliche Tendenzen. Wie eigentlich bei allen Entscheidungen bezüglich der Energiekrise wollen die Ammerländer Kommunen aber auch in diesem Fall untereinander Rücksprache halten, wie eine NWZ-Umfrage ergab.

Westerstede

Westerstedes Bürgermeister Michael Rösner UWG ) sagte im Gespräch mit der Redaktion, dass in der Kreisstadt bereits in den vergangenen Jahren die Beleuchtung auf LED umgestellt worden sei. Das habe schon eine große Kostenersparnis gebracht. Der Verbrauch pro Lichterkette sei dadurch auf etwa ein Zehntel im Vergleich zu vorher gesunken. Wo es in der Stadt Westerstede leuchten wird und wo nicht, ist noch nicht geklärt.

Möglich sei, dass sich auf den Innenstadtbereich konzentriert werde, gab Rösner eine Einschätzung ab. Fest stehe jedoch nichts.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter "kurz vor acht" der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

kurz vor acht - Der Tag kompakt Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Bad Zwischenahn

In Bad Zwischenahn steht bereits fest, dass es auf jeden Fall eine Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Das teilte Katrin Eden von der Verwaltung auf Nachfrage mit. „Es bedarf allerdings noch einiger Abstimmungen, sowohl mit den politischen Gremien, der Bad Zwischenahner Touristik sowie weiteren Akteure, wie zum Beispiel dem Gewerbe- und Handelsverein“, heißt es. Darüber hinaus sei abzuwarten, ob der Bund oder das Land Niedersachsen Vorgaben machen, die die Beleuchtung in besonderer Weise regeln könnten. Ganz unabhängig von der Energiekrise wurde die Weihnachtsbeleuchtung in Bad Zwischenahn neu konzipiert. Im gewohnten Maße wird sie deshalb ohnehin nicht stattfinden, heißt es weiter. Das neue Beleuchtungskonzept sei besonders energiesparend. „Vor dem Hintergrund der Energiekrise ist jetzt zu prüfen, inwieweit es noch weitere Einsparpotentiale gibt“, so Eden.

Apen

In der Gemeinde Apen werde ebenfalls beraten, wie Bürgermeister Matthias Huber (SPD) mitteilte. Es gebe eine sehr umfangreiche und neue LED-Beleuchtung vom Gewerbekreis Apen und der Werbegemeinschaft Augustfehn. Politik und Verwaltung besprechen sich, am 21. September soll es dazu ein Treffen geben.

Edewecht und Rastede

Henning Diers von der Gemeinde Edewecht teilte mit, dass es dort auf jeden Fall eine Beleuchtung geben wird. Ob diese in reduzierter Form sein wird, werde derzeit geprüft. Genaueres konnte die Verwaltung dazu auch noch nicht sagen.

Ähnlich sieht es in Rastede aus. Karsten Tenbrink von der dortigen Verwaltung verwies auf die „Gemeinschaftsaufgabe Energieeinsparung“, bei der sich die Ammerland-Kommunen zusammengeschlossen haben. Bei dem Teilbereich Weihnachtsbeleuchtung hätten sich die Beteiligten ebenfalls vorgenommen, sich untereinander auszutauschen und abzustimmen. Der Prozess sei noch im Gange. Die Gemeinde Wiefelstede reagierte auf eine Anfrage der NWZ nicht.

In der Stadt Oldenburg ist eine Entscheidung bereits gefallen. Um dem Energiespargedanken gerecht zu werden, soll die Leuchtdauer von 17 (im Jahr 2021) auf sechs Stunden am Tag verkürzt werden, sodass die Lichter von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet werden, hieß es seitens der Stadtverwaltung.