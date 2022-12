Wohnen im Ammerland: Einfamilienhäuser werden teurer, Wohnungen wieder etwas billiger

Ammerland Die größte Geldausgabe im Leben ist die eigene Immobilie. Gerade angesichts der stark gestiegenen Zinsen fragen sich viele: Kann ich mir überhaupt noch ein Haus oder eine Wohnung leisten? Und auch wer mit dem Gedanken spielt, seine Immobilie demnächst vielleicht zu verkaufen, schaut interessiert auf die Markttrends. Die Bausparkasse LBS Nord untersucht zusammen mit dem Institut Empirica regelmäßig den Markt. Nun hat man neue Zahlen für Niedersachsen und damit auch für das Ammerland vorgelegt.

Markt beruhigt sich

Die Preisentwicklung für gebrauchte Wohnimmobilien hat sich in Niedersachsen deutlich beruhigt, so die Macher der Studie. Zweistellige Steigerungen scheinen weitgehend vorbei zu sein. So stiegen die Angebotspreise für Häuser und Wohnungen im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum durchschnittlich um fünf Prozent. 2021 war die Steigerungsrate noch mehr als doppelt so hoch gewesen.

„Nachdem die niedrigen Zinsen die Nachfrage und damit die Immobilienpreise immer weiter angeheizt haben, erleben wir jetzt eine Beruhigung des Marktes“, erklärt Maik Jekabsons, Vertriebsvorstand der LBS Nord. „Wir gehen aber davon aus, dass es sich um eine langsame Preisnormalisierung handelt, denn das Interesse an gebrauchten Immobilien ist weiter hoch.“

Preisvorstellungen

Grundlage für die Preisauswertung sind die Angebote in Online-Portalen und in den niedersächsischen Tageszeitungen im dritten Quartal 2022. Allerdings handelt es sich dabei ja ausschließlich um die Preisvorstellungen der Verkäufer. Welche Summe am Ende wirklich im Kaufvertrag stand, wissen die Macher der Studie nicht. Gleichwohl gab es in den vergangenen Jahren wegen der enormen Nachfrage kaum Verhandlungspotenzial für die Käufer. Mittlerweile ist das Verkaufen zum Wunschpreis nicht mehr so einfach.

Der Durchschnittspreis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser lag laut Studie in Niedersachsen bei 360.000 Euro. Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften wurden im Mittel 310.000 Euro verlangt. Gebrauchte Eigentumswohnungen kosteten durchschnittlich 199.000 Euro.

Ammerland-Daten

Diese Preise sind ziemlich dicht an denen des Ammerlandes. Einfamilienhäuser kosteten bei uns im Mittel 399.000 Euro, Doppelhaushälften oder Reihenhäuser 299.000 Euro und Eigentumswohnungen 203.500 Euro. Hierbei handelt es sich ausschließlich um gebrauchte Immobilien – vom relativ jungen Haus bis zu sanierungsbedürftigen Uralt-Objekten. Auch bei der Lage ist alles dabei – Top-Adressen in Zwischenahn und abgelegene Ortsrandlagen.

Preisunterschiede

Große Häuser

Im Schnitt waren die Eigentumswohnungen 70,1 Quadratmeter groß. Der Quadratmeterpreis lag damit bei 2900 Euro. Zum Vergleich: Für Neubauwohnungen musste man in einer anderen LBS-Studie vom Frühjahr 3300 Euro in Westerstede und Edewecht bezahlen, 4250 Euro war der mittlere Preis in Bad Zwischenahn.

Die günstigsten Quadratmeterpreise hatten die Einfamilienhäuser. Sie waren im Schnitt 167,4 Quadratmeter groß, was umgerechnet 2383 Euro/Quadratmeter entspricht. In der Mitte der Preisschiene lagen die Reihenhäuser. Sie waren durchschnittlich 112,9 Quadratmeter groß, was dann 2648 Euro entspricht.

Interessant ist die prozentuale Entwicklung. Eigentumswohnungen wurden im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent billiger. Einfamilienhäuser verteuerten sich hingegen um neun Prozent. Sie sind aber auch nach wie vor die gefragteste Wohnform im Ammerland. Bei Reihenhäusern blieb das Preisniveau konstant. Wer sich also unbedingt den Traum vom eigenen Haus verwirklichen will, hat hier die besten Möglichkeiten.

Beispielrechnung

Bei 50.000 Euro Eigenkapital und 20 Prozent Kaufnebenkosten (inklusive kleinerer Renovierungen) muss man in diesem Rechenbeispiel 310.000 Euro aufnehmen. Bei vier Prozent Zinsen über 20 Jahre und drei Prozent anfänglicher Tilgung liegt die jährliche Belastung bei 21.700 Euro oder rund 1800 Euro monatlich (ohne Strom, Heizung und weitere Nebenkosten).

Bei freistehenden Neubauten muss man mit deutlich höheren Summen rechnen. Auch das dürfte ein Grund sein, warum zuletzt in einigen Gemeinden bereits reservierte Grundstücke von Interessenten zurückgegeben wurden.