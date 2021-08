Musikwettbewerb: BBS-Schüler bei „Dein Song für eine Welt!“

Ammerland Im Rahmen des Song-Contests „Dein Song für eine Welt!“ sollen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wichtige entwicklungspolitische Themen nähergebracht werden. In Form von kreativer bzw. musikalischer Auseinandersetzung mit dem Lernbereich „Globale Entwicklung“ wollen angehende Erzieherinnen und Erzieher der Fachschule Sozialpädagogik der BBS Ammerland einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten. Dazu haben sie sich mit globalen Zukunftsfragen sowie mit einem vielfältigen und gerechten Zusammenleben in der „Einen Welt“ auseinandergesetzt. Die Schwangerschaft einer Mitschülerin diente als Inspiration für die Ausarbeitung des Textes für den Song.

Die Botschaft des Liedes ist daher, dass ein neu entstandenes Leben, das unschuldig in eine Welt voller Probleme, wie z. B. Klimawandel, Kriege oder Machtkämpfe geboren wird, ermutigt werden soll, an das Gute zu glauben. Dafür steht die Klasse auf, macht sich bemerkbar und will Hoffnung geben, damit möglichst viele der acht Milliarden Menschen verstehen und begreifen, dass es nur diese eine schützenswerte Welt gibt. Hier zählt das Miteinander und nicht das Gegeneinander, um nicht nur der neuen Erdenbürgerin einen Weg in eine angstfreie Zukunft zu ebnen, sondern auch gleichermaßen allen Menschen dieser Welt.

Die Schülerinnen und Schüler werden sowohl durch die Musik als auch durch das Songschreiben für herausfordernde Inhalte sensibilisiert. Dabei hat sich die Art der Themenumsetzung als gewinnbringende Unterrichtsergänzung herausgestellt. Derzeit findet das Voting statt. Die Schülerinnen und Schüler der BBS Ammerland freuen sich über jede Stimme. Bis zum 23. August (12 Uhr mittags) kann über den folgenden Link abgestimmt werden: https://www.eineweltsong.de/voting/song/8-milliarden-2