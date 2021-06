Bauprojekte vom Landkreis Ammerland: Probleme bei Hospiz-Erweiterung

Ammerland Allerlei Baumaßnahmen laufen derzeit unter Regie des Landkreises. Darunter einige, die bereits seit längerem geplant sind. Einen Sachstand gab es jetzt im zuständigen Ausschuss für Feuerschutz und Bauwesen.

Ammerland-Hospiz

Verwaltungsneubau

Die derzeit laufende Erweiterung des Ammerland-Hospizes in Westerstede hat ein paar Probleme am Bestandsgebäude zu Tage gefördert. Als das Erweiterungsgebäude an das bestehende angeschlossen werden sollte, bemerkten die Verantwortlichen, dass es an der älteren Holzkonstruktion Feuchtigkeitsschäden gibt. „Zur Klärung des genauen Schadensumfanges und der Ursachen wurden ein öffentlich bestellter Sachverständiger und ein Statiker eingeschaltet. Die Mitte Mai durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass vor allem die Fassadenkonstruktion an der Gartenseite mit den Patientenzimmern von den Durchfeuchtungen betroffen ist. Des Weiteren wurden Feuchtigkeitserscheinungen im Innenbereich im Aufenthaltsraum am Innenhof festgestellt“, teilte die Kreisverwaltung mit. „Der Umfang und die weitere Vorgehensweise für eine erforderliche Sanierung werden vom Sachverständigen und dem Statiker derzeit geprüft.“

Was den Verwaltungsneubau an der Lange Straße in Westerstede betrifft: Hier werden die sogenannten Gründungsarbeiten aktuell ausgeführt. Neben den das ganze Grundstück umfassenden Spundwänden wurden rund 150 Bohrpfähle zur Abtragung der Gebäudelasten bis zum tragfähigen Boden in etwa zehn Meter Tiefe hergestellt. „Zeitnah erfolgt der Erdaushub und die Schal-und Bewehrungsarbeiten der Sohlplatte werden begonnen. Die Bauzeit für die Hochbaumaßnahme wird voraussichtlich etwa zwei Jahren betragen“, so die Verwaltung.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Klinik-Bereich

Der Abbruch des alten Schwesternwohnheims in Westerstede wurde im Januar 2021 abgeschlossen, während die Erweiterung der Notfallaufnahme in vollem Gange ist. Die Innenausbauarbeiten des angrenzend an die Fahrzeughalle neu errichteten Schockraums 1 laufen, die Fertigstellung ist Ende Juni 2021 geplant, so der Landkreis. Anschließend sollen die Arbeiten zum Umbau der weiteren Untersuchungsräume beginnen.

Personalwohnheim

Die Vorbereitungen für den Bau des Personalwohnheims der Ammerland-Klinik an der Straße Am Stubben 15 schreitet indes voran. Das Planungsbüro „pSH Projektplanung GmbH“ aus Bad Zwischenahn hat, so teilte die Kreisverwaltung mit, Ende April 2021 den Bauantrag eingereicht und erarbeitet momentan die Ausführungsplanung. Die Ausschreibungen und Vergaben sollen noch im Sommer, der mögliche Baubeginn im Herbst 2021 erfolgen.

Strahlentherapie

Die Erweiterung der Praxis für Strahlentherapie im Ärztehaus Westerstede auf dem Gelände des Klinikzentrums hat im Mai mit der Baustelleneinrichtung und den Arbeiten zur Herstellung der Bauwerksgründung im Mai begonnen. Die Fertigstellung ist für Mitte Juli 2022 geplant.