Pandemie im Ammerland: Neue Task Force ermittelt jetzt Corona-Kontakte

Coronavirus-Infektionen im Ammerland

Stand Mittwoch hat es laut Landkreis im Ammerland 164 Infizierte gegeben, 18 mehr als noch am Dienstagnachmittag. 14 Betroffene wohnen in Apen, 56 in Bad Zwischenahn und 21 in Edewecht. 25 Patienten gibt es zudem in Rastede, 30 in Westerstede und 18 in Wiefelstede. Seit Beginn der Pandemie konnten 364 Ammerländer die Krankheit überstehen und wurden wieder gesund. Sieben Menschen verstarben, wobei nur in vier Fällen der Virus die Todesursache war.

Was die Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne betrifft: Hier nahm die Zahl um 77 zu. Aktuell sind 407 Ammerländer betroffen.

Zahlreiche Informationen zur Pandemie im Landkreis Ammerland, im Oldenburger Land und weltweit finden Interessierte auf folgenden Internetseiten:

nwzonline.de/newsletter

P nwzonline.de/coronavirus

ammerland.de/coronavirus

rki.de