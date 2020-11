Tierwelt im Ammerland: Igel brauchen im Herbst nur selten Hilfe

Ammerland Im Herbst entdeckt man sie in den Gärten am ehesten: Igel. „Ich habe kürzlich bei mir im Garten noch drei Igeljunge gesehen. Ihnen ging es gut“, sagt Susanne Grube, Vorsitzende der Kreisgruppe Ammerland des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Sollte man Igel insHaus holen ?

Auch wenn die Temperaturen langsam weiter sinken, sollte man Igel, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Arten gehörten, nur im Ausnahmefall ins Haus holen. Denn Gefangenschaft bedeute für die Wildtiere durch andere Lärm-, Licht- und Platzverhältnisse großen Stress, so Grube. Die Wildtiere wanderten des Nachts bei ihrer Nahrungssuche viel umher und bräuchten deshalb Freiräume. „Wir sollten uns viel mehr auf die Natur verlassen als einzugreifen und es mit der Fürsorge nicht übertreiben. Gesunde Igel finden sich in der Natur bestens zurecht“, so die Westerstederin.

Früher sei man davon ausgegangen, dass Jungigel unter 500 Gramm nicht überlebensfähig seien und deshalb seien viele ins Haus geholt und über den Winter gepflegt worden. Doch gesunde Jungigel (auch um 300 Gramm) solle man besser in ihrem Revier lassen. Im Garten könne man sie an einem trockenen Futterplatz versorgen und jeden Abend ein Schälchen handelsübliches Katzenfutter bereithalten. Füttern könne man die Tiere auch mit ungewürztem Ei oder Rührei. Alternativ könne man spezielles Igelfutter im Tierfutterhandel kaufen. Ein Schälchen Wasser könne man dazustellen, von Milch bekämen sie Durchfall.

Wovon leben die stacheligen Wildtiere ?

Igel, klassische Einzelgänger, seien, so die Kreisvorsitzende, keine Vegetarier, auch wenn sie an Fallobst nagten oder Samen, Nüsse und Beeren als Zusatznahrung fressen.

Die Wildtiere seien eifrige Insektenfresser, die von Schnecken, Asseln, Käfern, Würmern und kleinen Wirbeltieren lebten. Bis Mitte dieses Monats seien Igel durchaus auf Futtersuche. Jetzt suchten sie ein geeignetes Winterquartier. Das könnten Laub- oder Reisighaufen sein. Während des Winterschlafes würden Igel 20 bis 40 Prozent ihres Körpergewichts verlieren.

Das Beste, was Naturfreunde für die Wildtiere tun könnten, wäre, ihnen ein naturnahes Umfeld zu bieten. „Mit aufgeräumten Gärten könnten viele Tiere und auch Igel nichts anfangen.“ Heimische Sträucher, die als Hecke oder in Gruppen gepflanzt würden, böten Schutz und Nahrungsquellen, weil dort auch vielfach Insekten lebten, so Grube. Wichtig sei es, dass Äste von Sträuchern bis auf den Boden reichten und dass der Boden unter Sträuchern nicht offen, sondern mit einer Krautschicht bewachsen sei. Stauden seien als Heckenränder sinnvoll.

Als Wasserstelle böten sich Teiche an, die flache Ufer haben müssten. An steilen Teichufern könnten Igel nicht herausklettern und würden so ertrinken. Zusammengeharktes Laub könne man im Herbst an ruhigen Stellen im Garten aufschichten (nicht auf Gras oder auf stark durchwurzeltem Boden), hier könnten sich Igel einwühlen.

Während der Winterschlafruhe, die bis Ende März/Anfang April, dauere, sollte im Garten nicht mehr gemäht werden. Wenn Mähroboter zum Einsatz kämen, sollte nur tagsüber – zwischen 10 und 16 Uhr – gemäht werden, damit der nachtaktive Igel nicht gefährdet werde. Selbstverständlich sollte in einem tierfreundlichen Garten auf Insektizide, Herbizide und Pestizide verzichtet werden. Außerdem sollte der Garten nicht abgeriegelt sein, unter Zäunen und in Hecken solle es Durchschlupfmöglichkeiten geben.

Welche Igel brauchen Hilfe ?

„Nur Igel mit offensichtlichen Verletzungen, unterernährte Tiere mit stark eingefallenen Flanken oder kranke Igel, apathische, solche mit starken Husten oder grünlichen Durchfall dürfen aufgenommen werden, um sie gesund zu pflegen“, betont Susanne Grube. Kranke Igel gehörten grundsätzlich zum Tierarzt. Fachliche Unterstützung erhalten all jene, die sich um Igel sorgen, auch bei Tierschutzverbänden, bei Igelstationen oder bei der Wildtierauffangstation in Rastede.