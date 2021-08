Wahl im Ammerland: Wollen Grüne Einfamilienhäuser verbieten?

Ammerland Für bundesweite Diskussionen sorgte vor einem halben Jahr das vermeintliche Verbot für neue Einfamilienhäuser in Hamburg-Nord. Angeblich wollte der grüne Bezirkschef dort keine Einfamilienhäuser mehr gestatten. Zwar dementierten die Grünen postwendend, doch etwas blieb hängen: die Grünen haben offenbar ein Problem mit dem Einfamilienhaus.

Kommentar Ein Ja zum Reihenhaus

Mehr sozialen Wohnungsbau

Auf diese Idee kann man auch kommen, wenn man das Wahlprogramm der Rasteder Grünen liest. „Wir fordern, Reihen- und Mehrfamilienhäuser zu bevorzugen“, steht da schwarz auf grün im Programm-Flyer, der unlängst in vielen Briefkästen landete. Wenn man also andere Wohnformen bevorzugen will, bedeutet das eine Benachteiligung des klassischen Einfamilienhauses? „Das Einfamilienhaus ist in keiner Weise gefährdet oder bedroht“, sagt Gerd Langhorst , stellvertretender Fraktionssprecher der Rasteder Grünen. Es gehe darum, in einer Gemeinde wie Rastede, die unter ziemlich hohem Druck steht, eine sinnvolle Bauleitplanung zu machen. Natürlich sei auch im Ammerland das Einfamilienhaus nach wie vor die erstrebenswerte Nummer eins. „Wir dürfen aber auch die Preisentwicklung nicht vergessen“, so Langhorst. Und die führe dazu, dass der Traum vom Eigenheim für einen großen Teil der Bevölkerung nicht mehr zu bezahlen ist. Langhorst: „Die Preise laufen davon. Der Immobilienmarkt ist total überhitzt.“

Deshalb müsse man seiner Meinung nach konkret sozialen Wohnungsbau betreiben. Und das mache die Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft nicht, auch wenn bisweilen dieser Eindruck erweckt werde. „Die AWG hat zwar einen großen Mietbestand, aber sie ist genauso Player auf dem Immobilienmarkt wie jede andere GmbH auch. Sie ist nicht gemeinnützig, aber es wäre schön, wenn sie es wäre.“

Allerdings: Mehrheitlich ist der größte Vermieter im Ammerland (1750 Wohneinheiten) im Besitz des Landkreises und der sechs Gemeinden. Aufsichtsratschef ist übrigens Landrat Jörg Bensberg.

Zumindest die Rasteder Grünen scheinen mit dem Unternehmen nicht so zufrieden zu sein. Weil es in den vergangenen Jahren nur zögerlich vorwärts gegangen sei mit günstigem Wohnungsbau, gebe es im aktuellen Wahlprogramm die Forderung, eine eigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Es müsse gelingen, günstigen Wohnraum zu schaffen, der auch für Normalverdiener vom Handwerker bis zur Krankenschwester bezahlbar ist.

Mix in Neubaugebieten

Jörg Thom, Vorstandssprecher der Ammerländer Grünen, verweist auf unterschiedliche Ansichten in den einzelnen Ortsvereinen. In Wiefelstede arbeite man gut mit der Ammerländer Wohnungsbau zusammen.

Beim Thema Einfamilienhäuser macht aber auch er klar. „Wir wollen da nichts verbieten, aber reine Einfamilienhaussiedlungen soll es nicht mehr geben.“ Die Grünen streben einen Bevölkerungsmix an aus Mietern und Eigentümern, aus Familien und Single-Haushalten unterschiedlicher Altersgruppen. „Das Mehrfamilienhaus hat in neuen Gebieten aber eine höhere Priorität“, sagt Thom. Man könne schließlich auf derselben Fläche mehr Menschen unterbringen. Wenn Investoren Mehrfamilienhäuser in einem Neubaugebiet bauen wollen, sollen sie den Vorrang vor Einfamilienhaus-Bauherrn bekommen. Und: für das klassische Häuschen sind auch mehr Auflagen geplant. Die Grundstücke müssten kleiner werden, Passivhaus-Standard, die Nutzung von regenerativer Energie und Regenwasser wollen die Rasteder Grünen ebenso vorschreiben wie eine Quote von 20 Prozent der Flächen eines Neubaugebietes für Geringverdiener.