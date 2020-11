Aper Ausschuss berät über Ortsentwicklung: Wo sollen künftig Wohnblocks entstehen?

Apen /Godensholt Vor allem um neuen Wohnraum und dessen baurechtliche Grundlagen geht es nächsten Dienstag, 17. November, wenn der Bau- und Planungsausschuss des Aper Gemeinderates tagt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Sporthalle Godensholt.

Planungsbüro informiert

Die alten Bebauungspläne in der Gemeinde, die Mehrfamilienhäuser mit drei Geschossen plus Staffelgeschoss und bis zu 50 Meter lange Häuser ermöglichen, sind die Themen. Die Gemeinde hatte das Oldenburger Planungsbüro NWP beauftragt, alle alten Bebauungspläne unter die Lupe zu nehmen. Dabei geht es vor allem um den Aspekt, welche Baumöglichkeiten die Bebauungspläne wo ermöglichen. Ergebnisse sollen am Dienstag vorgestellt werden.

Vorangegangen waren der Untersuchung starke Proteste von Bürgern, die vor zwei Jahren damals Sturm gegen ein Projekt am Augustfehner Tannenweg liefen und über 500 Unterschriften dagegen sammelten. Ein Investor wollte den gültigen Bebauungsplan nutzen und in der Ein- und Zweifamilienhaussiedlung zwei Mehrfamilienhäuser, darunter eines mit 50 Metern Länge, bauen. Nach mehreren Gesprächen lenkte der Investor ein, kleinere Mehrfamilienhäuser wurden gebaut.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Um Wohnbebauung für Menschen mit geringem Einkommen geht es in einem Bericht, den die Geschäftsführerin der Ammerländer Wohnungsbau, Ulrike Petruch, hält. Sie wird über das Engagement ihrer Gesellschaft in Apen informieren.

Neue Reihenhäuser am Friedensweg?

Beschäftigen werden sich die Ausschussmitglieder ferner mit den baurechtlichen Grundlagen für ein Bauvorhaben nördlich des Augustfehner Friedensweges. Hier sollen zwei Gebäudekomplexe mit jeweils fünf Reihenhäusern entstehen. Außerdem geht es um einen Antrag des Ortsbürgervereins Vreschen-Bokel, der das Dach des Dörpshuses reparieren lassen will. Die Kosten dafür werden auf rund 17 000 Euro geschätzt.

Beraten wird der Ausschuss auch darüber, ob die Gemeinde Mitglied im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ werden soll. Diesen Antrag hat die Kreisgruppe Ammerland des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) gestellt. Dabei geht es darum, dass die Gemeinde bei ihren Planungen und Vorhaben die biologische Vielfalt stärkt.

Wegen der coronabedingten Regelungen können 15 Zuhörer teilnehmen; ein Mund-Nasen-Schutz ist beim Betreten und Verlassen der Halle zu tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.