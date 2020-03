Nwz-Mitarbeiter Unter Corona-Verdacht: Küchentisch-Büro statt Termine im Ammerland

Apen Die Geschichte vom Freund einer Bekannten des eigenen Onkels – wir haben sie alle schon gehört. Wie schnell es im Falle des Coronavirus gehen kann, dass der erweiterte Bekanntenkreis sich schließt, konnte ich zwar ahnen, doch etwas zu schnell ging es dann doch für mich.

Verdacht bestätigt

Am Montag kam die Nachricht von meiner Verlobten: Eine Kollegin wurde nach wenigen Stunden im Büro nach Hause geschickt. Sie war zuvor im Urlaub gewesen. Kein Karnevalsurlaub, sondern das andere Risikogebiet – ein Skigebiet. Verreist war die Kollegin privat mit Freunden. Einer ihrer Freunde zeigte am Anfang der Woche erste Symptome, also ging es für ihn in häusliche Quarantäne und zum Corona-Test.

Am Donnerstag hat sich der Verdacht dann bestätigt, der Mitgereiste hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Statt also wie gewohnt am Donnerstag in die NWZ-Redaktion nach Westerstede zu fahren und meine Termine in Apen wahrzunehmen, sitze ich nun im vorsorglichen Homeoffice an unserem Esstisch und habe das angesetzte Interview telefonisch geführt.

Meine Verlobte und ich rückten also auf – wir sind jetzt Kontaktpersonen zweiten Grades, denn meine Verlobte hatte direkten Kontakt mit ihrer Kollegin, auf deren Testergebnis wir aktuell warten. Dass wir uns testen lassen, ist laut den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (noch) nicht vorgesehen. Lediglich Personen, die Symptome zeigen – was wir glücklicherweise nicht tun – und Personen die Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall hatten oder in einem Corona-Risikogebiet waren, sollen sich testen lassen. Ähnlich auch die Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums: Erst wer Symptome zeigt, soll sich bei seinem Arzt, bei einem Krankenhaus oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst telefonisch melden, um einen Besuch abzustimmen. Wenn die Kollegin aber auch positiv sein sollte, müssen wir auch zum Test.

Handlungsanweisungen, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten, die ich zuvor zum Teil mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen habe, bekommen nun eine gänzlich andere Bedeutung. 70 Prozent sei die Wahrscheinlichkeit, sich bei einer Umarmung mit einem Infizierten anzustecken, hatte ich gelesen. Und ja, meine Verlobte hat ihre Kollegin umarmt. In unserer Redaktion werden hingegen schon länger keine Hände mehr geschüttelt. Mit Kollegen habe ich kürzlich noch darüber gescherzt, dass ich mir demnächst mal wieder die Katastrophen-Klassiker „Outbreak“ mit Dustin Hoffman und „Contagion“ mit Matt Damon anschauen werde. Gäbe es noch Videotheken, wären diese Filme ziemlich sicher aktuell vergriffen.

Sorge um andere

Jetzt mache ich mir eher darum Gedanken, ob ich mir nicht doch noch öfter die Hände hätte waschen sollen, um meine Kollegen und alle anderen zu schützen, oder ob ich dem einen oder anderen zu nahe gekommen bin. Und wen gilt es zu informieren, und wie? „Hallo, ich habe bei ihnen in dieser Woche Brötchen gekauft und mit Bargeld bezahlt – wissen Sie noch, wer nach mir in ihrer Bäckerei war?“ Ein stückweit bin ich trotz aller Tipps, die einem aus allen Richtungen entgegengeschleudert werden, ratlos.

Wo gibt es Klopapier?

Andererseits scheinen mir solche Gewissensbisse irrational. Letzte Woche beim Zahnarzt eröffnete mir die Zahnarzthelferin lapidar, dass sie sowieso davon ausgehe, dass jeder sich anstecken werde, während sie mit einem Mundschutz, der – wie wir nun alle wissen – nur 20 Minuten dicht hält, etwa 45 Minuten in meinem Mund herumfuhrwerkte.

Ich tendiere eher dazu, diese Annahme zu teilen und mich dem Unausweichlichen zu beugen und habe daher auch weder einen Vorrat an Toilettenpapier, noch an Desinfektionsmitteln oder ähnlichem angelegt. Der Witz dabei ist: Wir brauchen tatsächlich demnächst Klopapier. Dass ein Kollege drei Supermärkte abklappern musste, um noch eine Packung zu bekommen, erzeugt bei mir lediglich Kopfschütteln.

Doch abgesehen vom Toilettenpapier bin ich tatsächlich unsicher: Soll ich noch aus dem Haus gehen? Als ich vorschlagen wollte, meinen Laptop für die Arbeit von zu Hause im Haupthaus der NWZ abzuholen, kam eine Kollegin mir zuvor und brachte mir das Arbeitsgerät kurzerhand persönlich vorbei. Wir haben uns nicht mehr die Hände geschüttelt.

Und eigentlich wollte ich am Donnerstag gerne wieder schwimmen gehen, aber ist das noch vertretbar? Und wie ist es mit einem Einkauf? Müssen wir uns unser Essen jetzt vor die Tür stellen lassen? Mein Freund, der Medikamente für eine Apotheke ausfährt, schrieb mir, dass einige Kunden die Tür nicht mehr aufmachen würden.

Wie es weiter geht? Wir hoffen, dass der Test der Kollegin meiner Verlobten negativ ausfällt. Dann ist es mit dem Homeoffice vorbei – und ich kann wieder Termine in Apen persönlich übernehmen.