Bauen in der Gemeinde Apen: Neue Bauprojekte an der Straße Osterende in Apen

Apen Noch gibt es an der Straße Osterende in Apen zwei große Grünflächen, die sich zwischen dem Seniorenheim der Unternehmensgruppe Pflegebutler und der ehemaligen Möbeltischlerei Gerdes sowie ein Stück weiter an der ehemaligen Hofstelle Thyen befinden: Voraussichtlich ab dem nächsten Jahr könnten beide Flächen bebaut werden.

• Neun Gebäude

Der Bau- und Planungsausschuss des Aper Gemeinderates beschäftigte sich jetzt mit den baurechtlichen Grundlagen für die beiden Projekte. Vorgestellt wurden diese in der Sitzung in der Aper Schule von Rita Abel vom Oldenburger Planungsbüro NWP

An der Straße Osterende gibt es durch die Unternehmensgruppe Pflegebutler bereits betreutes Wohnen und Tagespflege. Ein Appartementhaus für Senioren wurde im Frühjahr 2019 eröffnet, derzeit wird ein zweites, baugleiches Gebäude geschaffen, das dieses Jahr noch bezugsfertig sein soll.

Unmittelbar neben den beiden Appartementhäusern des Pflegebutlers will ein Investor aus Oldenburg einen weiteren Wohnpark für allgemeines und seniorengerechtes Wohnen schaffen. Hier sollen neun ein- und zweigeschossige, barrierefreie Niedrigenergiehäuser entstehen, erschlossen werden soll der Wohnpark über eine neue Straße direkt von der Straße Osterende aus. In vorderster Front an der Straße Osterende sind zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser (plus Staffelgeschoss) mit maximal neun Wohnungen je Gebäude, einer maximalen Gebäudelänge von 25 Metern und einer maximalen Gebäudehöhe von 10,50 Metern geplant. Festgelegt wurde, dass die Dächer der beiden Mehrfamilienhäuser mit Dachziegeln und deren Außenfassaden mit Verblendmauerwerk ausgestattet sein sollen. Im rückwärtigen Bereich können sieben weitere ein- und zweigeschossige Gebäude gebaut werden. Rund 40 Mietwohnungen sollen in allen Gebäuden des Wohnparks hergerichtet werden. Abschließend wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11. Oktober mit dieser Bauleitplanung beschäftigen.

• Neues Baugebiet

Erneut beriet der Ausschuss auch über das Baugebiet „Südlich Osterende“, das zwei Investoren aus der Gemeinde zur Abrundung des Dorfers Apen im Eckbereich Osterende/Godensholter Straße planen. Ausgewiesen war das Areal, das bis an die Bahnlinie bzw. einen Graben der Ammerländer Wasseracht reichen soll, zunächst für zwei Mehrfamilienhäuser, acht bis zehn Doppelhäuser und 25 Einfamilienhäuser. Auf Wunsch der Investoren soll die verdichtete Bebauung an der Godensholter Straße (Kreisstraße 121) erweitert werden, hier sollen nun statt zwei drei Mehrfamilienhäuser entstehen, dafür sind statt 25 künftig 24 Grundstücke für Einfamilienhäuser geplant. Außerdem soll zum Schutz der Bevölkerung eine vier Meter hohe Lärmschutzwand gebaut werden, um den Lärm der am Baugebiet entlang laufenden Trasse der Bahn zu reduzieren.

Geplant ist ferner, den Beginn der Aper Ortsdurchfahrt auf der Godensholter Straße weiter in Richtung Bahnlinie zu verlegen. Dadurch erhalten die künftigen direkt an der Godensholter Straße geplanten Mehrfamilienhäuser einen größeren Bauteppich und können direkt von dieser Straße angeschlossen werden. Mit der Bauleitplanung für dieses neue Baugebiet wird sich Ende September nochmals der (nicht öffentlich tagende) Verwaltungsausschuss beschäftigen.