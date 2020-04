Schulgarten In Augustfehn: Sie ackern für junges Gemüse

Augustfehn Ein genauer Blick aufs Beet, schon fällt der Palmkohl mit seinen langen Blättern ins Auge. Recht groß ist er hier im Augustfehner Schulgarten der IGS an der Stahlwerkstraße geworden, er reicht etwa bis zum Knie. Ob er noch gegessen wird? Zumindest wird er wohl seziert, denn Gemüseanbau ist in diesem Garten zwar wichtig, doch es geht um weitaus mehr. „Genetik“, fasst Britta Brachmann das Lern-Vorhaben mit dem grünen Gemüse in einem Wort zusammen.

Unterricht im Freien

Die Biologie-Lehrerin, die federführend für den Nabu-Schulgarten verantwortlich ist, wird anhand des Palmkohls mit ihren Schülern die genetische Veränderung von Kohlarten beleuchten. Doch die Unterrichtsmöglichkeiten, die ein solcher Garten nur ein paar Meter von der Schule entfernt bietet, sind weitaus umfangreicher. Analysen von Wasser- und Bodenproben, Erfassung von Insekten, Berechnung von Beeten für den Mathe-Unterricht und nicht zuletzt die Beschäftigung mit dem Gemüseanbau unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit sind nur ein paar der Themen, die hier beackert werden können.

Unterstützt wird Britta Brachmann nicht nur von Kollegen, die ebenfalls gern mal im Garten mitarbeiten oder auch lehren, sondern auch von Nabu-Mitglied und Gärtnermeister Volkmar Epkes, der mit großer Leidenschaft dabei ist.

Der Nabu war es, der vor einigen Jahren den ehemaligen Märchengarten der Familie Töbermann übernommen hatte und als grünen Lernstandort für Kinder weiterentwickelte. Nach und nach übernahmen dann die Lehrer der IGS die Regie, doch Volkmar Epkes ist festes Teammitglied. Ebenfalls immer wieder gern mit von der Partie ist Gartenbesitzer Holger Töbermann.

Weiterer Kooperationspartner ist die Gemüse-Ackerdemie. Ein Verein, der Schulen und Kindertagesstätten dabei unterstützt, dass Kinder ganze Beetflächen als pädagogischen Lernort nutzen können. Ziel ist es, Jungen und Mädchen für eine gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit zu begeistern. Das Angebot der Akademie umfasst Fortbildungen für die Lehrer, aber auch die Lieferung von verschiedenen Gemüsesorten, darunter einige alte, fast vergessene Raritäten.

Wahlpflicht-Kurse

Eine neue Fuhre Gemüsepflanzen kam jetzt beim Augustfehner Nabu-Schulgarten an. Sie wurde von Lara Lamping, für die Gemüse-Ackerdemie im Regionalteam Niedersachsen tätig. vorbeigebracht. Mit dabei war ihre Kollegin, Ackercoach Jutta Loots. Einzig die Schüler fehlten – der Corona-Pandemie geschuldet.

Sobald der Unterricht wieder losgeht, haben die Kinder und Jugendlichen, die entsprechend den Schulgarten als Wahlpflichtkurs auswählen, aber einiges zu tun. Es gilt, bis zum Herbst zu pflanzen, Beete zu pflegen, den Hauswirtschaftskurs mit Gemüse und Obst zu versorgen und im Winter genügend Vogelfutter vorzuhalten.

In den kommenden Jahren, so weiß Britta Brachmann zu berichten, soll der Garten zudem für die Berufsvorbereitung dienen. Wer beispielsweise mit dem Gedanken spielt, Landschaftsgärtner zu werden, kann sich dann dort ausprobieren.