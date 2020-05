Überraschung Für Pflegeheim In Augustfehn: Schunkeln hinterm Absperrgitter

Augustfehn Gute Unterhaltung im Seniorenheim zu Corona-Zeiten? Dass das trotz aller Einschränkungen möglich ist, stellte DJ Torsten Huber am Wochenende unter Beweis. Er verwandelte den Hinterhof des Azurit-Pflegezentrums Augustfehn kurzerhand am vergangenen Samstagnachmittag in ein musikalisches Open-Air-Areal.

Damit alles klappte, hatte Torsten Huber Lautsprecherboxen, Mischpult und Laptop mitgebracht und im Hinterhof so aufgebaut, dass er weit genug von den Bewohnern entfernt sitzen und trotzdem sehen konnte, ob seine Schlager, Evergreens und das alte deutsche Liedgut vom „Plattenteller“ bei seinen Zuhörern gut ankamen. Die Bewohner, die in abgetrennten Bereichen bei herrlichem Sonnenschein sowohl draußen als auch bei geöffneten Fenstern auf den Fluren oder auf den Balkonen saßen, waren begeistert.

„Es ist eine große Freude zu sehen, wie viel Spaß es den Bewohnern macht“, strahlte da auch David Flachowsky, Azurit-Hausleiter in Augustfehn. Die Musik würde bei den Seniorinnen und Senioren viele Emotionen wecken. Er sei Torsten Huber sehr dankbar für diese spontane, rund einstündige ehrenamtliche Aktion. Die Idee selbst sei vom DJ gekommen.

Wie berichtet, lassen sich immer wieder etliche Ammerländer Überraschungen für die Bewohner der Pflege- und Seniorenheime in der Region einfallen. So wurden schon Briefe und Blumengrüße überbracht und Kinder in der Notbetreuung bastelten und malten für die Senioren. So soll die Zeit der Kontaktsperre etwas erträglich gemacht werden.