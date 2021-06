Fest der 1000 Laternen in Augustfehn: Augustfehner Laternenfest erst wieder 2022

Augustfehn Sie hatten gehofft, nach der Absage 2020 wenigstens in diesem Jahr das Fest der 1000 Laternen anbieten zu können und hatten vieles für die Zeit vom 23. bis 26. Juli geplant. Doch der Ortsverein Augustfehn setzt nun auf 2022: „Auch wenn es jetzt Lockerungen gibt und die Zahl der Infizierten niedrig ist, können wir unser Volksfest nicht veranstalten“, sagt Vereinsvorsitzender Christian Schünemann. „Wir haben uns mit den Genehmigungsbehörden ausgetauscht, haben viele Möglichkeiten geprüft, aber wir können als kleiner Verein unter Corona-Auflagen keine derartige Veranstaltung für eine vergleichsweise geringe Anzahl von Gästen anbieten.“

Kein Volksfest light

Unter normalen Bedingungen besuchen an den vier Festtagen 35 000 bis 40 000 Gäste den Fehnort. Allein beim Festumzug zum Auftakt sind es der Erfahrung nach mit Teilnehmern und Zuschauern schon fast 10 000. Man habe, so Schünemann, weder die ehrenamtlichen Helfer für die notwendigen Zugangskontrollen noch die Gelder für Absperrzäune, Desinfektionsmittel und Security.

„Wir wollen kein Volksfest light. Die Attraktivität des Festes der 1000 Laternen ist eng mit Programmpunkten verbunden wie dem Festumzug, Auftritten von Livebands, Augustfehn sucht den Superstar oder dem Feuerwerk. Ohne diese Veranstaltungen ist das Fest der 1000 Laternen nicht unser Fest.“

Ferienpark geplant

Aber es gibt laut Schünemann einen Lichtblick: „Wir wünschen uns, dass die Bevölkerung eine kleine Entschädigung und einen Dank fürs Durchhalten erhält.“ Deshalb habe man sich mit den Schaustellern des Volksfestes ausgetauscht. Geplant sei, dass im Juli auf dem Eisenhüttenplatz Fahrgeschäfte und einige Buden stehen. Ein solcher Freizeitpark, wie es ihn auch in Papenburg oder Emden gäbe, werde jedoch nicht vom Ortsverein angeboten, sondern in Eigenregie der Schausteller.

Auch wenn der Ortsverein in seinem Jahreskalender eine Vielzahl von Veranstaltungen ausgewiesen hat, konnte bislang noch nichts stattfinden. Das kann sich jetzt angesichts der niedrigen Inzidenzen ändern. So will der Verein am Samstag, 19. Juni, die erste Info-Veranstaltung 2021 anbieten, bei der Vorstandsmitglieder ab 10 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz über Aktivitäten des Ortsvereins berichten.

Fahrradtour geplant

Anmelden kann man sich schon jetzt für eine öffentliche Fahrradtour. Diese ist für Sonntag, 15. August, geplant. Start ist um 14 Uhr beim Letas-Haus. Ansprechpartner sind Focko Röhling (Tel: 0 44 89/16 54, focko.roehling@ewetel.net) und Jürgen Ruth (Tel: 0 44 89/27 32, juergenruth@gmx.de). Beteiligen will sich der Ortsverein auch an der Aper Ferienpassaktion und am 28. August einen Skater-Workshop anbieten.

Zu den im zweiten Halbjahr geplanten Veranstaltungen gehören ferner eine weitere Info-Veranstaltung über die vereinseigenen Aktivitäten (25. September) und eine Fahrradtour (10. Oktober). Das für Anfang September geplante Weinfest der Orts(bürger)vereine aus der Gemeinde in Hengstforde sei abgesagt und auf 2022 verschoben worden.

Winterfeuerwerk

„2019 haben wir erstmals ein Winterfeuerwerk veranstaltet“, berichtet Vorsitzender Schünemann. Mit 200 bis 300 Gästen hatte man gerechnet, rund 1000 seien gekommen. Ein solches Winterfeuerwerk wolle man künftig regelmäßig anbieten. In diesem Jahr sei es für den 13. November ab 19 Uhr auf dem Sportplatz beim Augustfehner Schulzentrum geplant. Das Jahresprogramm des Ortsvereins liegt als Broschüre in vielen Geschäften und Einrichtungen in Augustfehn und Umgebung aus.

Mehr Infos unter www.ortsverein-augustfehn.de