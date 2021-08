Sommerkonzerte in Bad Zwischenahn: Mühlenverein feiert mit dänischem Folk-Duo

Bad Zwischenahn In diesem Jahr kann der Förderverein für Mühlen und Kultur – Zwischenahner Kirchmühle – auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Deshalb freut sich der Verein, gemeinsam mit Bürgern und Gästen Bad Zwischenahns nun dieses runde Jubiläum im Rahmen eines kulturellen Festivals feiern zu können. Der Dank des Vereins gilt hier besonders der Bad Zwischenahner Touristik für die Möglichkeit, die neue Freiluftbühne im Kurpark für das Kulturfest nutzen zu können. Bei schlechtem Wetter kann in die Wandelhalle ausgewichen werden. Neben Konzerten stehen auch Theater und Kino auf dem Programm.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter zur Wahl im Nordwesten erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wahl im Nordwesten - Ihr Überblick zur Kommunalwahl Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter und erhalten Sie die wichtigsten Entwicklungen zu Themen in Ihrem Landkreis!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter und erhalten Sie die wichtigsten Entwicklungen zu Themen in Ihrem Landkreis!

Los geht’s am Sonntag, 22. August, zunächst musikalisch. Dann beginnt eine kleine Reihe von „Zwischenahner Sommerkonzerten“, die insgesamt fünf Abende umfasst. Neben in Zwischenahn bereits bestens bekannten wird es auch die Präsentation von internationalen Bands geben, die exklusiv in Zwischenahn auftreten. Den Auftakt der Sommerkonzerte im Kurpark von Bad Zwischenahn macht am Sonntag ein Duo aus Dänemark. Andreas Tophøj und Rune Barslund sind zwei der führenden Folkmusiker des skandinavischen Landes. Mit ihren Instrumenten Geige, Akkordeon, Whistle, Bratsche und der Stimme tritt das gut eingespielte Duo auch weit über die dänischen Grenzen hinweg auf. Unterwegs sind sie unter anderem in England, Wales, Finnland und Deutschland.

Die Wurzeln des Duos liegen in der traditionellen dänischen Musik, doch wird sie von den Musikern zeitgenössisch interpretiert und von Musik aus verschiedenen anderen Ländern und Traditionen beeinflusst. Ihre Musik ist von langen Aufenthalten in Irland und Amerika und von dem musikalischen Zusammentreffen mit nordischen, keltischen Musikern sowie Musikkulturen inspiriert. All diese Erfahrungen füllen den musikalischen Schmelztiegel, auf dem Andreas und Rune ihre Originalkompositionen gründen.

Reservierungen sind unter Tel. 04403/620438 erbeten. Der Eintritt beträgt 15 Euro normal bzw. 10 Euro ermäßigt. Einlass zum Konzert auf der Bühne im Kurpark ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.