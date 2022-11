Maßnahmen gegen Krise in Bad Zwischenahn: So spart die Gemeinde jetzt Energie ein

Bad Zwischenahn Wenn die Energiepreise rauf gehen, müssen die Temperaturen eben heruntergehen – wie viele Bürgerinnen und Bürger handhabt es auch die Gemeinde Bad Zwischenahn so. Damit steht sie nicht allein da, in allen Ammerland-Kommunen sind deutliche Einsparungen geplant, um der Energiekrise entgegenzuwirken.

Temperaturen senken

Und das ist auch dringend notwendig: In einer ersten vorsichtigen Schätzung sprach Kämmerer Martin Wichelmann bereits von Mehrkosten von 1,2 Millionen Euro allein für Energie. Diese Zahl könnte sich noch weiter steigern, die Gemeinde befindet sich aktuell in Verhandlungen mit den Versorgern. Ziel soll es sein, 20 Prozent weniger Gas zu verbrauchen.

Wie Carsten Meyer, Fachbereichsleiter Bauverwaltung, im jüngsten Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus berichtete, wurden die Temperaturen in den öffentlichen Gebäuden wie Rathaus und Haus Brandstätter auf 19 Grad heruntergedreht. Dabei befinde man sich in einem „lernenden System“. So musste im Haus Brandstätter, wo die Ausschusssitzung stattfand, auch die Lüftung reguliert werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Nachhaltigkeits-Newsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Plan(et) A: Der Nachhaltigkeits-Newsletter Jede Woche versorgen wir Sie mit spannenden Themen rund um Nachhaltigkeit im Nordwesten.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jede Woche versorgen wir Sie mit spannenden Themen rund um Nachhaltigkeit im Nordwesten.

Finanzen der Ammerländer Gemeinden Energiepreise sorgen für Millionen-Minus

Weitere Maßnahmen sind das Abschalter der Durchlauferhitzer im Rathaus, eine komplette Umrüstung auf LED – ohne die alten Vorräte an Leuchtstoffröhren noch zu verwenden –, eine Homeoffice-Regelung für die Mitarbeiter sowie Dienstfahrten mit Rädern, E-Bikes oder E-Autos. Dazu wird der Gemeinde-Fuhrpark noch um ein weiteres E-Auto erweitert. Für Wandelhalle, Spiegelsaal und Dorfgemeinschaftshäuser gilt ebenfalls die 19-Grad-Grenze, mit einer Absenkung nachts auf 16 Grad. „Darunter kann man nicht gehen, weil dann zu viel Feuchtigkeit entsteht“, sagt der Fachbereichsleiter.

Schulen und Kitas

In den Schulen bleibt es immerhin einen Grad wärmer. So sollen in den Klassenzimmern 20 Grad herrschen. „Die Umsetzung ist ambitioniert“, meint Meyer. In den Fluren sollen es 16 Grad sein, am Abend und am Wochenende wird die Temperatur überall auf 16 Grad abgesenkt.

50 Prozent der gesparten Energiekosten gehen an die Verbraucher zurück, 50 Prozent an die Gemeinde. Das soll einen zusätzlichen Anreiz schaffen. In den Klassen soll es zudem sogenannte „Temperaturwächter“ geben, die für das Thema sensibilisieren.

Sporthallen und Bäder

Keine Temperaturabsenkungen gibt es laut Fachbereichsleiter Meyer in den Kitas. Begründung: „Dort krabbeln die jüngsten Menschen auf dem Boden.“ Dennoch wolle man dort „nutzerorientiert“ vorgehen. Je nachdem, ob die Gruppen die Räume ganztags oder nur vormittags nutzen, soll auch geheizt werden.

Nichts für Warmduscher wird das Sporttreiben in diesem Winter. Überall, wo es technisch möglich ist, werden die Duschen kalt sein. „Das muss individuell gelöst werden. Wo es nicht möglich ist, wird es Hinweise geben, dass möglichst kurz geduscht wird“, so Meyer. In den Sporthallen selbst beträgt die Temperatur 16 Grad. Warm werden sollte einem also durch die Bewegung.

Haushalt in Gemeinde Bad Zwischenahn Steuereinnahmen sprießen trotz vieler Krisen

Im Hallenbad wird unterdessen die Wassertemperatur auf 25 Grad abgesenkt. Beim Warmbadetag am Mittwoch bleibt es aber bei 30 Grad. „Rheuma-Liga und Babyschwimmen sind auf Wärme angewiesen. Den medizinischen und psychologischen Wert wollten wir nicht wegnehmen“, erklärt Carsten Meyer die Ausnahme.

Umgerüstet wurde bereits die komplette Straßenbeleuchtung, die statt 1 Uhr nur noch bis 24 Uhr aktiv ist. Das gilt übrigens kreisweit. Die Anstrahlung von Gebäuden wie dem Rathaus wurde abgestellt, zudem hat man die vier Brunnen im Ort ausgeschaltet und winterfest gemacht. Die aktuelle Verordnung gilt erst einmal bis zum 28. Februar 2023.