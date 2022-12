Historische Spuren beim Bau von Fahrradstraße in Bad Zwischenahn: Wie die Kanadier mit Panzern im Moor versanken

Bad Zwischenahn /Petersfehn Ii /Kleefeld Eine Reise in die Vergangenheit: Als beim Bau der Fahrradstraße von Bad Zwischenahn nach Oldenburg der Portsloger Damm ausgekoffert wurde, kamen historische Spuren aus dem 2. Weltkrieg zutage. Sechs jeweils etwa drei Meter lange Sandbleche wurden aus dem Moor geholt. Sie sind die stummen Zeugen einiger der letzten Kriegshandlungen im Raum Oldenburg. Hans Kleklau aus Edewecht hat diese Zeit miterlebt und sich deshalb bei unserer Redaktion gemeldet. Sein Bericht bringt neue Erkenntnisse ans Licht.

Panzer bleiben stecken

Kanadische Soldaten mit ihren Panzern: Ein Trupp wurde auf seinem Vormarsch gestoppt, weil ein Panzer im moorigen Untergrund am Portsloger Damm versank. Bild: Archiv

Der 84-Jährige hatte als sechsjähriges Kind nur etwa 1,2 Kilometer Luftlinie entfernt von dem Ort gelebt, an dem die kanadischen Panzer steckengeblieben sind. Groß geworden ist er auf einem Hof an der Schoolstraat in Kleefeld. Der Zeitzeuge konnte berichten, dass es nicht nur ein Panzer war, der an der Portsloger Straße im Moorboden versank. „Es waren zwölf bis 14 Panzer der Kanadier. Bevor die wieder frei waren, hat es rund 14 Tage gedauert“, erinnert sich Kreklau.

Die Sandbleche, mit denen die Panzer geborgen wurden, waren mit einem Lkw gebracht worden. „Auf der Straße gab es einige Ecken, die feucht waren. Deshalb sind die Panzer verschüttgegangen. „Die ,Tommys’, wie wir die kanadischen Soldaten damals genannt haben, sind danach weitergezogen“, sagt der 84-Jährige. Am 3. Mai 1945 wurde Oldenburg kampflos an die alliierten Truppen übergeben. „Es war eine schlechte Zeit damals“, meint Kreklau. Als Kinder hätten sie überall die Kriegseinwirkungen gesehen. Kanadier hätten die Häuser nach Nazischriften, Waffen oder versteckten Soldaten durchsucht. Er erinnert sich auch an die Kondensstreifen, welche die Bomber damals am Himmel gezogen haben. Auch der Hunger war ein alltäglicher Begleiter: „Wir haben die Reste von Weißbrot mit Ei gegessen, die die Soldaten weggeworfen haben.“

Gefahr immer dabei

Auch die Gefahr war immer mit dabei. So erinnert sich Kreklau, wie kleinere Flugzeuge Minen ausgeworfen hätten: „An der Kreuzung Portsloger Straße/Alpenrosenweg bin ich mit meinen Geschwistern und meiner Mutter vorbeigegangen, um Opa und Oma zu besuchen. Da ist eine der Minen hochgegangen.“ Zwar sei keiner von ihnen verletzt worden, der Schreck saß aber tief. Ein Bekannter habe aber beispielsweise einen Fuß verloren, als er mit seinem Ackergespann auf eine Mine gefahren war. Auch die Schule in Kleefeld hätten er und seine Mitschüler mehrmals wegen des Beschusses verlassen müssen.

Bei der Hofstelle der Kreklaus gab es einen kleinen Bunker. Dieser bestand nur aus Birkenstämmen und Torf – wenn die Granaten dort rüberflogen und wenige Meter entfernt einschlugen, bot er also keinen wirklichen Schutz. „In der Moorkante hat meine Mutter damals Butter versteckt“, sagt Kreklau. Es sei kalt und feucht gewesen.

Dennoch hätten Kreklau und seine Freunde die kanadischen Soldaten, die hier in der Gegend unterwegs waren, nicht als bedrohlich angesehen. „Die deutschen Soldaten haben einen Bauern bedroht und wollten sein Pferd haben. Ich weiß nicht, ob für den Krieg oder als Nahrung. Und sie haben einmal mit sieben Schuss aus einem Revolver eine Katzer erschossen“, erinnert sich Kreklau eher an Gräueltaten der eigenen Landsleute.

Besondere Erinnerung

Eine besondere Erinnerung hat der 84-Jährige an diese Zeit in Form eines Bildes. Die Farbaufnahme zeigt die Hofstelle an der Schoolstraat nach dem Krieg. „Die Aufnahme habe ich von einer Tochter der Familie Bröker geschenkt bekommen“, sagt Kreklau. Inzwischen gibt es den alten Bauerhof nicht mehr. An dieser Stelle wurde ein neues Wohnhaus gebaut. Doch die Erinnerungen leben in den Zeitzeugen weiter.