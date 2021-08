Straßensanierung in Bad Zwischenahn: Ohrweger genervt von inoffizieller Umleitung

Bad Zwischenahn /Rostrup /Ohrwege Die Sanierung der Westersteder Straße zwischen Elmendorfer Straße und Eyhauser Allee kappt für rund zwei Wochen, voraussichtlich bis zum 28. August, einen wichtigen Teil der Verkehrsader rund um das Zwischenahner Meer. Das führt seit Montag vor allem für die Anwohner des sonst eher ruhigen Mastenwegs in Ohrwege zu massiven zusätzlichen Verkehrsbelastungen.

Kürzere Strecke

Denn statt der offiziellen rund zwölf Kilometer langen Umleitungsstrecke rund um das Meer wählen ortskundige Autofahrer und wohl auch Navigationsgeräte die nur rund viereinhalb Kilometer lange Strecke durch Ohrwege. Die allerdings ist für solche Belastungen kaum ausgelegt. In der Folge stauen sich Autos besonders in Zeiten des Berufsverkehrs an den Ein- und Ausfahrten des Mastenwegs zum Altenkamp und zur Ocholter Straße. Anwohner beklagen zudem, dass viele Autofahrer auf dem Mastenweg schneller als die erlaubten 50 Km/h unterwegs sind.

Weil sich viele Fahrzeuge auf der engen Fahrbahn begegnen, haben innerhalb kurzer Zeit auch die Seitenränder des Mastenwegs massiv gelitten – Mitarbeiter des Bauhofes haben am Dienstag bereits Schlaglöcher in der Berme gefüllt. „Das werden wir wohl auch noch mal machen müssen“, sagt Karl-Heinz Bischoff, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes.

Auf Anregung von Ratsmitglied Edgar Autenrieb hat die Gemeindeverwaltung zudem das Straßenverkehrsamt des Landkreises gebeten, für die Zeit der Sperrung der Westersteder Straße eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit am Mastenweg auf Tempo 30 zu prüfen. Auch kurzfristige Geschwindigkeitskontrollen sind möglich. Zudem ist die Polizei vermehrt mit Streifenwagen auf dem Mastenweg unterwegs.

Durch gesperrte Straße

Autofahrer suchen sich allerdings nicht nur eigenständig kürzere Umleitungsstrecken, manche ignorieren die Absperrungen auch – allerdings erfolglos. So berichten Anlieger der Alten Straße, von der es derzeit nur für Fahrradfahrer und Fußgänger auf die Westersteder Straße geht, von zahlreichen Autofahrern, die versuchen, die Straße dennoch zu passieren. Ein Autofahrer habe sogar versucht, von der Alten Straße über den Radweg in Richtung Rostrup zu gelangen. Wie bereits an der Wiefelsteder Straße sind auch an dieser Baustelle an beiden Enden Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes postiert, die teilweise im Minutentakt Autofahrer zum Umdrehen überreden müssen.