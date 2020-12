Schülerbeförderung in Bad Zwischenahn: Gymnasium hofft auf bessere Anbindung

Bad Zwischenahn Sehr erleichtert zeigen sich Elternvertreter und Schulleitung des Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edewecht (GZE) über die zusätzlichen Schulbusse, die seit einer Woche zur Verhinderung weiterer Corona-Infektionen eingesetzt werden. „Erst die vom Land Niedersachsen bereitgestellten Finanzmittel für zusätzliche Busse auf stark frequentierten Buslinien haben dazu geführt, dass die schon vor Corona-Zeiten deutlich angespannte Situation in der Schülerbeförderung nun auch durch den Landkreis Ammerland finanziell verstärkt wird“, erklärten der Schulelternratsvorsitzen-de des GZE, Hartmut Behrens, und Schulleiter Klaus Friedrich. Der Landkreis gleicht den erhöhten Bedarf dort aus, wo die Landesmittel nicht ausreichen.

Seit Sommer gefordert

Weiterer Bedarf

Schulelternrat und Schulleitung des GZE hatten bereits direkt nach den Sommerferien auf den eklatanten Missstand im Schulbusverkehr hingewiesen: Die Busse waren so proppenvoll wie vor der Corona-Pandemie, so dass der Abstand von 1,50 m von den Schülerinnen und Schülern nicht im Geringsten einzuhalten war, so die Schulvertreter weiter. Der von den GZE-Vertretern eingeforderte, erneute Runde Tisch zur Schülerbeförderung am 9. Oktober 2020 erbrachte noch keine Veränderung. Im Gegenteil: sowohl die Landkreisvertreter wie auch das Busunternehmen waren sicher, weder genügend Gelder, noch ausreichend viel Buspersonal bzw. Busse für die vom GZE geforderte Verstärkung der besonders belasteten Buslinien zu haben. „Glücklicherweise spielen diese „Argumente“ nun keine Rolle mehr“, erläuterte die am GZE für den Kontakt zum Landkreis und zu den Busunternehmen zuständige Oberstudienrätin Renate Kilian . Bereits seit der vergangenen Woche werden die Linien 373, 375, 379 und 387 morgens, die 373 und 379 auch nach der 6. Stunde durch zusätzliche Busse verstärkt.

Weiterhin zeigt sich das GZE erfreut über die Bemühungen des Landkreises mit der betroffenen Busgesellschaft eine bessere Anbindung des Gymnasiums auf verschiedenen Linien und auch nach der 10. Stunde zu erreichen. Dies hat in der Vergangenheit für betroffene Schülerinnen und Schüler häufig zu Problemen geführt - ebenso wie die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Linie 375 in Bad Zwischenahn und Edewecht, die oft nicht verlässlich fahren.

Fahrplanvorschläge würden bereits diskutiert hat das Gymnasium vom Landkreis erfahren und dringt jetzt auf schnelle Umsetzung