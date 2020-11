Sportstätten in Bad Zwischenahn: Kleine Lösung für das Stadion

Bad Zwischenahn Nach jahrelangen Diskussionen um die Zukunft des Bad Zwischenahner Stadions an der Eyhauser Allee gibt es endlich einen Plan. Eine Flutlichtanlage soll den Fußballplatz auch in den Abendstunden nutzbar machen, das dafür nötige Geld soll mit dem Haushalt 2022 bereitgestellt werden. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag verabschiedete der Kultur- und Sportausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

• Keine große Lösung

Eine große Lösung mit einem zusätzlichen Fußballplatz auf der Schützenwiese, die Voraussetzung für den vollständigen Umzug aller Fußballmannschaften des VfL Bad Zwischenahn zum Stadion gewesen wäre, ist damit vorerst vom Tisch.

Die Gemeindeverwaltung hatte im Vorfeld der Sitzung mit den Vereinen und Gruppen, die das Stadion nutzen, gesprochen. Das Ergebnis: Vor allem die Leichtathletik-Anlage mit der 400-Meter-Bahn ist wichtig – sieben Nutzgruppen sind auf die Anlage angewiesen. Auf den Fußballplatz ist vor allem der FC Querenstede genutzt, der keinen eigenen Platz mehr hat und die Zahl seiner Mannschaften ausbauen möchte. Der VfL Bad Zwischenahn prüft derzeit, das Stadion mit einem Teil seiner Mannschaften zu nutzen.

Es zeige sich eine erfreuliche Zunahme bei der Nutzung des Stadions, stellte Henning Dierks (SPD) fest. Deshalb sei es jetzt an der Zeit, das Flutlicht zu ermöglichen. Arne Keil (Grüne), der bisher bei Investitionen ins Stadion immer zögerlich gewesen war, schloss sich angesichts der stärkeren Nutzung des Stadions dem SPD-Vorschlag an, ebenso wie Edgar Autenrieb. „Wir müssen endlich einen Dreh für das Stadion finden“, sagte dieser.

• Kein Bürger-Sportpark

Gänzlich anders sah das die FDP : Seit 2009 werde über das Stadion diskutiert, sagte Jonny Deeken . Rund um das Gelände entstehe ein ganz neuer Stadtteil. Den Liberalen schwebte vor, aus Stadion und Schützenwiese eine Art Bürger-Sportpark zu machen. Leichtathletik könnte dort weiter betrieben werden, dazu könnten kleinteilige Sportgeräte aufgestellt werden, die jedermann nach Feierabend nutzen könnte. Eine stärkere Nutzung für den Fußball sei mit mehr Lärm verbunden, was zu Konflikten mit den neu hinzugekommenen Nachbarn führen werde. Diesem Vorschlag schloss sich aber nur Jan Hullmann (Die Zwischenahner) an.

Eine von Dierks vorgeschlagene Finanzierung der Flutlichtanlage mit 150 000 Euro schon 2021 verhinderte die CDU. Sie sehe im Moment keine Möglichkeit, diese Gelder frei zu machen, sagte Kirsten Schwengels. Der Union kam es allerdings vor allem darauf an, dass die Fußballplätze in Rostrup erhalten bleiben. In früheren Überlegungen war auch eine Umwandlung dieser Plätze in Bauland enthalten gewesen – der Erlös wäre dann in einen größeren Umbau des Stadions geflossen. Die Plätze dort würden aber in jedem Fall weiter gebraucht, so Schwengels.

Bei der Entscheidung das Flutlicht zumindest für 2022 einzuplanen, enthielt sich die CDU in der Abstimmung. Die Entscheidung, die Plätze in Rostrup zu erhalten fiel einstimmig, die Mittel für die Flutlichtanlage wurden mit Vier Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen angenommen.