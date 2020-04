Campingplatz In Conneforde: Das große Warten auf die Dauercamper

Conneforde „Normalerweise wäre es hier jetzt rappelvoll“, sagt Lars Hanekamp und zeigt über den See auf die grünen Terrassen im Hintergrund. Wohnmobile und Wohnwagen mit Vorzelt würden dort jetzt stehen – in den Camps 4 und 5 des Ferienparks am Bernsteinsee in Conneforde. Hanekamp ist Betriebsleiter der Anlage, die trotz besten Campingwetters wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Gäste beherbergen darf.

Am menschenleeren Badestrand steht an diesem sonnigen April-Tag auch Anneliese Brumund neben Hanekamp. „Sonst haben wir hier immer ein Gewusel, so wie bei Ameisen“, sagt die Inhaberin. Immerhin: In einer normalen Saison kommt der Ferienpark auf mehr als 100 000 Übernachtungen. Schon jetzt ist klar, dieses Jahr wird es weniger.

Als die Anlage Ende Oktober vergangenen Jahres die Saison beendete, konnten Lars Hanekamp und Anneliese Brumund noch nicht ahnen, dass der Winterschlaf unfreiwillig verlängert werden würde. Und so wurde auch zunächst noch kräftig investiert, so wie jedes Jahr, wenn die letzten Gäste abgereist sind.

„Wir haben die Toilettenanlagen im Kioskbereich kernsaniert“, berichtet Hanekamp. Und für den Spielplatz wurden zwei neue Spielgeräte gekauft, ein großes Klettergerüst und eine Matschanlage.

„Jetzt fehlen uns die Einnahmen, um so etwas gegenzufinanzieren“, sagt Anneliese Brumund. Seit die Corona-Pandemie die Tourismusbranche und damit auch den Ferienpark in Conneforde lahmgelegt hat, werde deshalb auch am Bernsteinsee versucht, möglichst kein Geld auszugeben, sagt die Inhaberin.

Je nach Wetter wären die ersten Gäste Mitte März angereist. Doch wegen der Corona-Krise dürften jetzt nicht einmal die Dauercamper zum Rasenmähen kommen, berichtet Hanekamp.

413 Plätze für Dauercamper gibt es im Ferienpark, normalerweise weht über jedem eine bunte Fahne im Wind. „Jetzt weht nichts, es ist eine Geisterstadt“, sagt Hanekamp. Der Ausfall der Dauercamper treffe den Betrieb am härtesten. „Ostern war richtig schlimm“, blickt der Betriebsleiter zurück. Es sei stets das große Wiedersehen der Camper auf der Anlage, gemeinsam werde ein Osterfeuer abgebrannt und alle würden die tolle Atmosphäre genießen.

Zu den treuen Dauercampern kommen Tagesgäste und andere Touristen. Rund 200 weitere Stellplätze gebe es für diese Gruppe, außerdem noch zwei Ferienwohnungen und einige Hostelzimmer. Während dort gespenstische Ruhe herrscht, steht das Telefon im Ferienpark kaum mal still. „Wir müssen viel Aufklärungsarbeit leisten und erklären, warum niemand anreisen darf. Es gibt viele, die das einfach nicht verstehen“, sagt Hanekamp.

In Kleingartensiedlungen dürfen Gartenarbeiten erledigt werden, die Dauercamper im Ferienpark dürfen aber keine Reparaturarbeiten erledigen oder eben den Rasen mähen. Hier sehe er den Betrieb benachteiligt.

Hanekamp hofft, dass zumindest die Dauercamper so schnell wie möglich auf das Gelände dürfen. Auch die langen Wochenenden an Himmelfahrt und Pfingsten wären wichtig fürs Geschäft. „Die Anlage ist groß genug, die Leute können sich aus dem Weg gehen“, sagt er. Zudem würde gerade ein Konzept zu weiteren Schutzmaßnahmen erarbeitet. Dazu würde etwa zählen, dass man jedes zweite Waschbecken sperrt und zusätzliches Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt.

Hilfreich wäre es möglicherweise auch, zunächst zu begrenzen, aus welchem Umkreis beziehungsweise welcher Region Gäste anreisen dürfen. Das Problem: Viele der Camper sind Stammgäste. Man kennt sich seit Jahren persönlich. Hanekamp sagt deshalb klar: „Das möchte ich nicht persönlich entscheiden, wer kommen darf und wer nicht. Das muss vom Bund oder vom Land kommen.“