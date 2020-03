Wiefelsteder ärgert Sich über Vwg: Von Conneforde nach Oldenburg – für ein Busticket

Conneforde Horst Poppen möchte mit 17 Freunden am übernächsten Wochenende mit dem Bus von Conneforde nach Spohle fahren. Dazu will er ein Gruppenticket beim Oldenburger Verkehrsunternehmen VWG kaufen. Nur: „Ich kann dieses Ticket nicht im Bus kaufen. Ich muss jetzt von Conneforde nach Oldenburg fahren, um ein Ticket zu bekommen, um von Conneforde nach Spohle zu fahren. Was nützt eine verbesserte Busverbindung für die Dörfer, wenn man nicht mal ein Ticket kaufen kann“ schreibt er in einer E-Mail an die NWZ.

Takt umgestellt

Wie berichtet, hatte die VWG im Dezember auch den Takt der Linie 330 (Conneforde - Oldenburg) auf einen Halbstunden-Takt umgestellt. „Seitdem verkaufen wir in unseren Bussen auch keine Gruppen- und Monatsfahrscheine mehr“, sagt VWG-Prokurist Morell Predoehl . Das sei bis dahin möglich gewesen, weil die Strecke nicht so stark frequentiert gewesen sei.

Ein Grund für den Wegfall im Dezember: Mit der Umstellung im vergangenen Jahr wollte das Verkehrsunternehmen den Busverkehr zwischen dem Ammerland und der Stadt Oldenburg beschleunigen, so Predoehl. „Wenn wir weiter beispielsweise Monatstickets in unseren Bussen verkaufen würden, bilden sich zum Monatswechsel Schlangen beim Busfahrer und wir fahren zu große und zu viele Verspätungen ein“, so Predoehl. Mit Gruppenfahrscheinen verhalte es sich ähnlich.

„Der Verkauf von Gruppenfahrscheinen benötigt Beratung“, sagt der Prokurist. Denn meist sind bei den Mitgliedern der Gruppen auch Fahrgäste, die zu ermäßigten Tarifen fahren, erklärt Morell Predoehl. Das sei auch der Grund, warum das Oldenburger Unternehmen keine Gruppenkarten im Internet anbiete.

Gruppenfahrten anmelden

Und eine weitere Besonderheit sei mit Gruppenfahrscheinen verbunden. Die müssten drei Tage vor der Fahrt bestellt werden. Denn: „Wir wollen, dass die Gruppe auch mit dem Bus mitkommt und nicht stehen gelassen werden muss, weil das Fahrzeug bereits voll ist.“ Deshalb werden auch keine Gruppenscheine für Fahrten vor Schulbeginn verkauft. „Dann sind die Busse ja voll mit Kindern und Jugendlichen“, so Predoehl.

Außerdem: Bis nach Oldenburg muss Horst Poppen auch nicht fahren. Das nächste VWG-Kundencenter ist in Wiefelstede. Nämlich: Lotto Brumund an der Hauptstraße.