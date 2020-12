Die wichtigsten Fragen und Antworten: So bewältigen Retter den Corona-Stress im Ammerland

Ammerland Jemand wählt den Notruf „112“, und die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes Ammerland rücken aus. Wie in diesem Fall wissen sie oft nicht genau, was am Einsatzort auf sie wartet. Am Telefon wird von „Kreislaufproblemen“ gesprochen, vor Ort stellen die Rettungskräfte allerdings fest, dass der Patient auch Fieber hat. Wenige Tage später wird er positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie werden Einsatzkräfte und Patienten geschützt?

„Zwei Kollegen, die am Patienten gearbeitet haben, mussten daraufhin kurz in Quarantäne“, sagt Michael Peter , Geschäftsführer des Rettungsdienstes Ammerland. Zwar habe sich keiner infiziert, innerhalb von 14 Tagen seien aber bis zu 14 Einsatzkräfte in Quarantäne gewesen. Das war zu Beginn der Pandemie in Deutschland. Und auch jetzt gilt weiter: Die Rettungsdienste sind im Corona-Stress.

In der Notfallrettung und im Krankentransport müssen sowohl Infektionen der Patienten als auch Gefährdungen der Rettungskräfte durch geeignete Maßnahmen verhindert werden. „Bei jedem Einsatz tragen unsere Mitarbeiter ihre Schutzausrüstung. Dazu gehören FFP2-Maske, Schutzbrille und Schutzkittel. Damit wird nicht nur der Patient geschützt, sondern auch die Rettungskräfte“, erklärt Peter. Diese Maßnahmen würden im Ammerland schon seit April gelten, als die Pandemie sich erstmals stark ausbreitete.

Wie verhalte ich mich im Corona-Verdachtsfall?

Es ist wichtig, dass die Einsatzkräfte vorher Bescheid wissen, wenn der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung besteht. „Manchmal bekommen wir es aufgrund des Notrufes heraus. Der Disponent fragt beim Gespräch gezielt nach Corona-Symptomen wie Fieber und Geschmacksverlust“, sagt Peter. Auch wenn Erkältungsanzeichen bestehen, sollten diese am Telefon angegeben werden. Denn das hilft den Einsatzkräften bei ihrer Arbeit: „Wenn wir schon vorher vor Infektionen wissen, können wir die Desinfektionsmaßnahmen besser planen.“ Ansonsten würden Krankentransporte auch mal länger dauern. Bei Notfällen gäbe es aber keine Verzögerungen.

Gibt es mehr Notfalleinsätze als sonst?

Eine Überlastung des Notrufdienstes erwartet Peter nicht. In den Monaten April, Mai und Juni sei es sogar zu einem deutlichen Einbruch bei den Krankentransporten gekommen. Das habe daran gelegen, dass viele Operationen abgesagt wurden. „Im Moment laufen die Krankenhäuser wieder normal“, sagt Peter. Inzwischen gebe es einen leichten Einsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr. Dennoch seien noch immer insgesamt 600 Einsätze weniger gefahren worden als im Jahr 2019.

Rettungsdienst im Ammerland Beim Rettungsdienst Ammerland sind rund 140 Mitarbeiter beschäftigt. Standorte gibt es in Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede, Westerstede und Rostrup. Zu Rettungseinsätzen fahren die sechs Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Dazu gibt es drei Notfallkrankenwagen, fünf Krankentransportwagen und einen Gemeinde-Notfallsanitäter mit Fahrzeug. Die Einsatzfahrzeuge unterscheiden sich vor allem nach Ausstattung, Größe und personeller Besetzung. Bei Erkältungsanzeichen muss der ärztliche Notdienst (Telefon 11 61 17) oder Hausarzt verständigt werden – und nicht der Notruf.

Im November sei die Zahl der Verdachtsfälle bei den Patienten gestiegen, die im Krankenwagen transportiert werden. „Diese bestätigen sich aber nicht immer. Zudem erfahren wir nicht immer im Nachhinein, ob ein Patient positiv war oder nicht“, erklärt Michael Peter. Dies habe aber auch keine Auswirkungen, da durch Schutz- und Hygienemaßnahmen keine Ansteckungsgefahr bestehe.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie?

Was kommt noch auf die Einsatzkräfte zu?

Die Belastung für die Einsatzkräfte ist enorm hoch. Neben dem ständigen Tragen der Schutzausrüstung gibt es auch Regeln für den Umgang untereinander. So werden die Mitarbeiter in den Wachen getrennt, und sie dürfen nicht mehr gemeinsam essen. Diese Maßnahmen zeigen Wirkung: „Über das ganze Jahr hatten wir noch keinen Corona-Infizierten und seit dem Frühjahr keine berufsbedingte Quarantäne mehr“, freut sich Michael Peter. In vielen Landkreisen sehe das anders aus.

Der Rettungsdienstleiter geht davon aus, dass die hohe Belastung bis Mitte 2021 anhalten wird – „unter der Voraussetzung, dass sich dann ein Großteil der Bevölkerung impfen lässt“. Dazu kommt: In der kalten Jahreszeit belasten viele Infektionskrankheiten die Menschen. „Die Influenza ist ja nicht weg.“ Das könne zu vermehrten Einsätzen führen.