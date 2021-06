Gefährlicher Schulweg in Bad Zwischenahn: Eltern und SPD fordern Querungshilfe für Dreiberger Straße

Dreibergen Die Forderung nach einer Querungshilfe für die Dreiberger Straße ist nicht neu. Mehrere Gemeinderatsfraktionen und der Ortsbürgerverein Elmendorf-Helle, versuchen schon seit vielen Jahren, eine Verbesserung der Verkehrssituation an der Dreiberger Straße unter anderem für Schulkinder zu erreichen, die die Grundschule in Dreibergen besuchen.

Gefährlicher Schulweg

Untersuchung 2014

„Eigentlich hätten unsere Kinder mit dem Rad durch den Wald einen kurzen Schulweg“, sagt Elso Körte , 2. Stellvertretender Vorsitzender des Ortsbürgervereins. Aber dem Risiko einer Überquerung der Dreiberger Straße will er sie nicht aussetzen. Denn gerade zur Beginn und Ende der Schulzeit sind auf der Straße massenweise Autos unterwegs, zum Beispiel zur BBS Ammerland oder zum Bau-ABC . „Also nutzen die Kinder einen Taxi-Fahrdienst. Natürlich wäre es viel besser, wenn sie mit dem Rad fahren können. Auch die Lehrer sagen ja, dass den Kindern Bewegung und frische Luft vor der Schule guttun. Aber hier an dieser Stelle mag man sie nicht über die Straße lassen. Und der Verkehr auf dieser Straße wird weiter zunehmen.“ „Vor Schulen und Kindergärten gilt Tempo 30, aber der Weg dahin darf ruhig lebensgefährlich sein“, ergänzt Marion Glaubke . Optimal für die Schulwegsicherheit wäre nach Ansicht von Glaubke und Körte eine Bedarfsampel.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass mit einer Querungshilfe wesentliche Verbesserungen nicht nur für Schülerinnen und Schüler der Grundschule einhergehen, sondern auch für die Kinder, die zu den weiterführenden Schulen nach Bad Zwischenahn fahren“, schreibt die SPD deshalb in einem Antrag an die Gemeindeverwaltung. „Hinzu kommen Kinder, die Angebote des TV Elmendorf nutzen, Familien mit Kindergartenkindern sowie ältere Menschen – ein Mehrwert also für viele Personengruppen.“ Der Landkreis habe im Jahr 2014 basierend auf einer Verkehrszählung festgestellt, dass die straßenverkehrsrechtlichen Voraussetzungen für die verkehrsbehördliche Anordnung einer Querungshilfe nicht erfüllt sind, sagt Frank Arntjen, SPD Ratsherr und ebenfalls Vorstandsmitglied im Ortsbürgerverein. Eine finanzielle Beteiligung des Landkreises sei daher ausgeschlossen. Allerdings wurde damals auch festgestellt, dass Verkehrsaufkommen und Querungszahlen nicht unerheblich sind, weshalb die Anordnung einer Querungshilfe vom Landkreis ohne finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt wurde – die Gemeinde müsste den Bau also bezahlen. Eine Planung gab es auch bereits – für eine Querungshilfe im Bereich der Turngartenstraße. Die ist technisch aber nicht umzusetzen, so das Ergebnis, Grund war die Brücke über die Otterbäke.

Neuer Platz

Online-Petition an Gemeinde Mit einer Online-Petition versucht Marion Glaubke parallel zum Antrag der SPD für die Idee einer Querungshilfe im Bereich der Straße Am Stamers Hoop zu werben. Mehr als 160 Unterstützer hatten die Petition bereits am Wochenende unterzeichnet. Zahlreiche Kommentare auf der Plattform OpenPetition zeigen, dass die Sorge wegen der hohen Verkehrsbelastung zu Zeiten des Schulwegs von vielen Menschen aus der Umgebung geteilt werden. Aber auch für Erwachsene und besonders ältere Menschen sei die Überquerung der Straße aufgrund der oft hohen Geschwindigkeit der Autos gefährlich. Zu finden ist die Petition unter openpetition.de/!vfrzc

Die SPD wolle das Thema nun erneut aufgreifen und bitten darum – unter Berücksichtigung von Fördermitteln – eine Querungshilfe östlich der Einmündung „Am Stamers Hoop“ zu errichten. Hier verlaufe die Dreiberger Straße gerade, die Schüler könnten über die verkehrsberuhigte Straße Schule und Sportanlagen einfach erreichen. Zudem verweist die SPD auf die generell stärkere Bedeutung des Radverkehrs für Freizeit und Berufsverkehr und auch auf neue Fördermittel für die Radverkehrsförderung, die die Gemeinde beantragen könne.