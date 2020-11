Antrag der Grünen in Edewecht: Kommt bald ein Flugverbot für Luftballons?

Edewecht Es hat Tradition an vielen Schulen: Zum Abschluss lassen die Schulabgänger jeder einen Luftballon steigen. An diesem hängt eine Botschaft, die durch die Lüfte transportiert wird und irgendwann einmal bei jemandem ankommen soll, der die Nachricht liest. Doch allzu oft finden die Luftballons nicht den Weg in die Hände von anderen Menschen, sondern bleiben an Bäumen hängen, landen in Flüssen oder sogar in den Mägen von Wildtieren.

• Ballons werden Müll

Aus diesem Grund hat die Fraktion der Grünen im Edewechter Rat am Dienstag im Sport- und Kulturausschuss einen Antrag vorgestellt, laut dem in der Gemeinde zukünftig auf das Steigen von gasgefüllten Luftballons verzichtet werden soll. Im Antrag heißt es, „der Rat möge sich dafür einsetzen, dass bei Veranstaltungen in Schulen, Kitas, bei Trauungen und bei Veranstaltungen der Gemeinde Edewecht in Zukunft ein Flugverbot für Luftballons gilt“.

Nur ein flüchtiger Spaß



Zur Begründung wird genannt, dass die Ballons platzen und als Müll in die Natur an Land, in Flüsse, an Küsten und ins Meer regnen würden. „Dort werden die Reste z.B. von Vögeln als vermeintliche Nahrung aufgenommen und führen zu deren langsamen, qualvollen Sterben oder vermüllen unsere Landschaft“, heißt es im Antrag der Grünen-Ratsfraktion weiter.

Auch Luftballons aus Ersatzprodukten wie Naturkautschuk seien laut Hergen Erhardt ungeeignet: Dieser verrotte erst nach Jahren und liege solange als Müll in der Landschaft oder wandere in Tiermägen. „Dazu kommen noch die Kunststoffbänder“, ergänzte der Grünen-Ratsherr. Ein weiterer Punkt wäre, dass Helium benötigt wird, damit die Ballons überhaupt in die Luft steigen. Dieser verbrauchbare Rohstoff würde für die medizinische Versorgung verwendet und werde knapp.

• Zuspruch für Antrag

Von den Mitgliedern des Sport- und Kulturausschusses gab es viel Zuspruch für den Antrag. Er wurde mit neun Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Gundolf Oetje ( CDU ) und Josefine Hinrichs SPD ) wiesen darauf hin, dass man den Einsatz von Luftballons beispielsweise an Schulen zwar nicht verbieten könne, versprachen aber die Unterstützung ihrer Fraktionen. „Wir können auf die Leute einwirken, darauf zu verzichten“, sagte Hinrichs.

Thomas Apitzsch (UWG) wollte wissen, wie sich die Gemeinde für den Verzicht einsetzen kann. „Bei gemeindeeigenen Einrichtungen ist das möglich, darüber hinaus können wir es aber nicht kontrollieren“, meinte Apitzsch. Rolf Torkel, Allgemeiner Vertreter von Bürgermeisterin Petra Lausch, formulierte es deshalb so: „Da, wo wir rechtlich in der Lage sind, Einfluss auszuüben, wird auf Luftballons verzichtet. Und wir geben die Anregung an andere Einrichtungen wie Schulen weiter.“

Rolf Kaptein (FDP) sieht in dem Antrag eine „Signalwirkung“: „Vielleicht schaffen wir es, dass andere den Vorschlag auch aufnehmen.“

• Keine neue Idee

Ganz neu ist der Vorstoß der Grünen in der Gemeinde Edewecht aber nicht. Ihr Landesverband wollte das Steigenlassen von gasgefüllten Luftballons niedersachsenweit verbieten, scheiterte aber.