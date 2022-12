Finanzgeschäfte der Gemeinde Edewecht: Geld aus Gemeindekasse sicher anlegen

Edewecht Vielen Kommunen wird sie als Warnung noch gut in Erinnerung sein: die Pleite der Bremer Greensill-Bank 2021. Hier in der Region hatte es Nordenham getroffen. Der Stadt droht ein Verlust von 13,5 Millionen Euro. Damit so etwas der Gemeinde Edewecht nicht passiert, will sie ihr Geld möglichst sicher anlegen. Der Rat hat deshalb eine neue Richtlinie für Finanzgeschäfte der Gemeindekasse Edewecht beschlossen. Darin ist festgelegt, wie und bei wem die Gemeinde Geld anlegen darf. Anlass für die Überarbeitung: Die Zinsen sind wieder gestiegen, eine Geldanlage könnte sich lohnen.

Verschiedene Regeln

„Wir wollen ausschließen, dass das Geld nach einer Pleite futsch ist“, sagt Edewechts Kämmerer Nico Pannemann im Gespräch mit unserer Redaktion. Daher sei es wichtig, „dass die Einlagen in voller Höhe abgesichert sind.“ Zudem ist in der Richtlinie festgehalten, dass nur Geldanlagen der niedrigsten Risikoklasse erlaubt und spekulative Geldanlagen verboten sind. Das Geld muss außerdem auf mehrere Institute verteilt sein. Dabei beschränkt sich die Gemeinde nicht mehr wie bisher auf ortsansässige Banken, sondern auf den deutschsprachigen Raum.

Über Geldanlagen muss der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss informiert werden. Kredite dagegen dürfen nur aufgenommen werden, wenn sie über die Haushaltssatzung genehmigt sind. Das heißt, hier hat die Politik immer ein Mitspracherecht.

Zweckgebundene Mittel

Aktuell hat die Gemeinde keine Gelder angelegt, obwohl die Liquidität gut ist. 12,28 Millionen Euro liegen voraussichtlich zum Jahresabschluss auf dem Konto. Das liegt zum einen an der guten Entwicklung der Haushaltslage durch Steuereinnahmen, erklärt Pannemann. Zum anderen ist die Gemeinde bei verschiedenen Maßnahmen nicht so weit gekommen wie geplant.

Bisher konnte die Gemeinde das Geld nicht gewinnbringend anlegen. Die Mittel sind zweckgebunden, also für bestimmte Maßnahmen fest vorgesehen. Doch aufgrund der schlechten Zinslage gab es keine Möglichkeit, das Geld kurzfristig anzulegen. Erst bei hohen Summen und längerer Laufzeit oder bei entsprechendem Risiko gab es lohnende Angebote. Keine Option also.

Negativzinsen bezahlen

Der gute Kontostand hatte zusätzlich noch einen negativen Effekt: Die Gemeinde musste dafür bezahlen. Bisher hat die Gemeinde ihre Zahlungsgeschäfte über Bankkonten bei der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), der Volksbank Oldenburg und der Oldenburgischen Landesbank (OLB) abgewickelt. Alle drei Kreditinstitute erhoben vorübergehend Verwahrentgelte, landläufig bekannt als Negativzinsen. 33.000 Euro musste die Gemeinde Edewecht für ihre gute Kassenlage von Oktober 2021 bis Juli 2022 draufzahlen.