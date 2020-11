Landwirte protestieren im Ammerland: Bauern fordern 15 Cent mehr für einen Liter Milch

Edewecht „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland und die Deutschen ihre Bauern sang- und klanglos wegsterben lassen“, sagt Ottmar Ilchmann im Interview. Gemeinsam mit einigen Landwirten steht der Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft in Edewecht vor der DKM, einem der größten milchverarbeitenden Unternehmen im Nordwesten. Sie wollen demonstrieren, eine fairere Entlohnung für ihre Waren erringen und einen Forderungskatalog überbringen.

Angespannte Lage

„Schluss mit lustig“ lautet das Motto der Veranstaltung, denn das Lachen ist den betroffenen Landwirten schon lange vergangen. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, steigende Kosten auf der einen und niedrige Erlöse auf der anderen Seite treiben die tierhaltenden Betriebe in den Ruin, führt Ilchmann aus. Deshalb haben die insgesamt sechs Bauernverbände – Bundesverband deutscher Milchviehalter ( BDM ), Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ( AbL ), LsV-Milchgruppe, European Milk Board (EMB), die Freien Bauern und der MEG Milch Board – mobil gemacht. An zahlreichen Standorten zeigen sie Flagge – medienwirksam.

Geduldig stellt sich Ilchmann vor der Molkerei in Edewecht vor die verschiedenen Mikrofone und Kameras, berichtet, warum er hier ist. Dass die Erlöse für die Bauern zu niedrig sind, es als ersten zeitnahen Schritt für den Liter Milch mindestens 15 Cent mehr geben muss, für das Kilogramm Rindfleisch mindestens einen Euro und für das Kilogramm Schweinefleisch mindestens 50 Cent. Und auch die Geflügelhalter sind in Not: 20 Cent pro Kilogramm Geflügelfleisch mehr, das ist ihre Hoffnung. „Die Situation der Bauern ist existenzbedrohend“, betont der Vorsitzende. Kurz darauf überreicht er einem Werksvertreter, der vor die Tore der DKM getreten ist, den Forderungskatalog der Bauern.

Acht Tage Zeit

Acht Tage haben Molkereien und Schlachthöfe nun Zeit, auf die Forderungen zu reagieren – und, so hofft Ilchmann, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und wenn nicht? Was, wenn die Geschäftspartner nicht auf die Bauern zugehen? Ilchmann überlegt auf diese Frage hin kurz und sagt dann: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gerade die Corona-Krise hat doch gezeigt, wie wichtig eine regionale Lebensmittelversorgung ist, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass schon alles ausreichend aus dem Ausland eingeführt werden kann“, sagt der Vorsitzende im Interview mit unserer Redaktion. Er ist überzeugt: „Es wird Lösungen geben.“ Eine Alternative sieht er nicht. „Wenn wir nichts machen, bricht die Rohstoffbasis weg“, mahnt er.

Verantwortliche

Die Verbände wissen: „Natürlich sind alle Beteiligten der Wertschöpfungskette bis hin zur Politik mit entsprechenden Rahmenbedingungen gefordert, um längerfristig wirklich gewinnbringende Marktpreise zu erzielen. Das darf aber nicht dazu führen, dass keiner etwas unternimmt. Vielmehr muss jeder seinen Teil dazu beitragen, dass dies gelingen kann“, schreiben sie in einem Statement. „Und genau das erwarten wir von unseren Verarbeitern.“ Aktuell werde die Verantwortung weitergeschoben. So lasse man die Bauern im Regen stehen. „Damit muss jetzt Schluss sein. Schluss mit lustig!“