Gemeinde Edewecht stellt Potentialanalyse vor: Photovoltaik auf Freiflächen nutzen

Edewecht Neben der Windkraft will die Gemeinde Edewecht beim Ausbau der erneuerbaren Energien auch auf Sonnenenergie setzen. Überwiegend sollen die Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen und bereits versiegelten Flächen entstehen. Aber auch Freiflächen nimmt die Gemeinde in den Blick. Wo sich hier geeignete Flächen befinden, zeigt eine Potentialanalyse. Die Ergebnisse wird die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz am Dienstag, 8. November, vorstellen.

Potentialanalyse

Bis 2030 will die Gemeinde ihren Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Energien decken. Der Weg dorthin ist weit. Wie aus der Vorlage zur Ausschusssitzung hervorgeht, wird derzeit rund ein Fünftel der jährlich benötigten Strommenge aus Biomasse, Wind- und Sonnenenergie gewonnen. Gleichzeitig erwartet die Gemeinde einen Anstieg des Stromverbrauchs bis 2030 um rund 40 Prozent. Gründe dafür sind der Ersatz für fossile Energieträger bei der Wärmegewinnung beispielsweise mit Wärmepumpen und die Umstellung auf Elektromobilität.

Ein Ansatz, um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, sind die Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Dazu hat die Gemeinde 2021 eine Potentialanalyse in Auftrag gegeben. Dabei wurden hochwertige, landwirtschaftliche genutzte Flächen möglichst ausgeschlossen. Das Gesamtpotential liegt bei 230 Hektar. Da das Fachbüro davon ausgeht, dass auf nur 25 Prozent der möglichen Flächen auch Vorhaben realisiert werden können, bleiben 57 Hektar übrig.

Damit würde die Gemeinde die Zielvorgabe aus dem Niedersächsischen Klimaschutzgesetz erreichen. Darin ist festgehalten, dass 0,47 Prozent der Landesfläche für Freiflächen-PV-Anlagen zur Verfügung stehen sollen. Für Edewecht entspricht dies laut Vorlage einer Fläche von rund 53 Hektar. Die Flächen, die sich nach der Analyse für Freiflächen-PV-Anlagen eignen, liegen fast alle im Süden der Gemeinde und ziehen sich in einem breiten Band nördlich des Künstenkanals entlang.

Kein Automatismus

Auch wenn das Konzept festgelegt ist, wo Anlagen sinnvollerweise entstehen könnten, braucht es für die konkreten Vorhaben meist noch eine Änderung des Flächennutzungsplans und einen Bebauungsplan. Bauflächen werden daher nicht automatisch ausgewiesen. Daher schlägt die Verwaltung verschiedene Kriterien vor, wie mit konkreten Projektanträgen umgegangen werden soll. Auch diese werden in der Sitzung vorgestellt.

Auf der Tagesordnung steht daneben unter anderem der Edewechter Klimabonus. Es handelt sich um ein lokales Förderprogramm, mit denen Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen unterstützt werden sollen. Hier werden erstmals die Förderschwerpunkte und Förderhöhen vorgestellt.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Edewechter Rathaus. Eine Teilnahme ist auch digital möglich. Der Link wird rechtzeitig über die Homepage der Gemeinde ( www.edewecht.de ) bereitgestellt.