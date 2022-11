Verkehr in Rastede: Straße wegen Arbeiten an Brücke vollgesperrt

Hahn-Lehmden Die Lehmder Straße wird in der kommenden Woche im Bereich der Brücke über den Lehmdermoorgraben für den Verkehr gesperrt. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, stünden an der Brücke Asphaltarbeiten an. Diese sollen am Montag, 7. November, beginnen und voraussichtlich bis Montag, 14. November, dauern. Auch Radfahrer und Fußgänger könnten den Bereich in dieser Zeit nicht passieren.

Der Verkehr werde in beiden Fahrtrichtungen über die Kreuzmoorstraße/Jaderlangstraße, die Kleibroker Straße, die Weißenmoorstraße und die Lehmder Straße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke werde ausgeschildert.

Nach den Asphaltierungsarbeiten müssten weitere Arbeiten im Böschungsbereich der Brücke ausgeführt werden. Daher könne es auf der Lehmder Straße für den anschließenden Zeitraum von rund zweieinhalb Wochen (von Dienstag, 15. November, bis einschließlich Freitag, 2. Dezember) zu weiteren, kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.

