Interview Mit Kinderschutzbund Ammerland: Appell an Kinder: Hilfe holen ist kein Petzen!

Frage: Der 30. April ist der Tag der gewaltfreien Erziehung – warum brauchen wir noch einen solchen Tag?

Maren Hackmann: Eigentlich sollte jeder Tag gewaltfrei sein. Aber die Realität erzählt eine andere Geschichte. Gewalt spielt in der Erziehung noch immer eine zu große Rolle. Der Tag soll darauf aufmerksam machen, gewaltfrei zu erziehen, er soll Eltern ermutigen, darüber nachzudenken. Das Thema geht uns alle an!

Frage: Seit wann dürfen Kinder in Deutschland nicht mehr geschlagen werden?

Hackmann: Erstaunlicherweise erst seit 20 Jahren!

Frage: Das heißt, gibt jemand seinem Kind eine Ohrfeige, macht er oder sie sich strafbar?

Hackmann: Ja, und auch der berühmte Klaps auf den Po, das Wegsperren oder verbale Gewalt gehören dazu. Die Misshandlung von Schutzbefohlenen ist laut Paragraf 225 im Strafgesetzbuch strafbar.

Frage: Gewaltfrei meint demnach nicht nur körperliche Gewalt?

Hackmann: Nein, neben der körperlichen Gewalt gehören auch seelische und sexuelle Gewalt dazu sowie Vernachlässigung. In unserer Beratungsstelle vom Kinderschutzbund spielt nach sexueller Gewalt die körperliche Gewalt die größte Rolle.

Frage: Das Recht auf gewaltfreie Erziehung wurde also vor 20 Jahren im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert – was hat sich seitdem verändert?

Hackmann: Die Einstellung, dass Schlagen ein probates Erziehungsmittel ist, um Kinder zu züchtigen, ist inzwischen in der Gesellschaft geächtet! Das ritualisierte Schlagen ist weniger geworden.

Frage: Wie oft werden Kinder in Deutschland misshandelt?

Hackmann: Schwer zu sagen, da die Dunkelziffer vermutlich sehr groß ist. 130 bis 150 Kinder sterben jedes Jahr durch Gewalt, das sind jede Woche zwei Kinder! Und 50 000 Kinder werden jährlich in Obhut genommen – das passiert auch nicht mal eben so. Etwa ein Drittel der Eltern schafft es, den Nachwuchs gewaltfrei zu erziehen.

Frage: Und wenn einem Elternteil doch einmal die Hand ausrutscht, wie soll er oder sie damit umgehen?

Hackmann: Was würden Sie tun, wenn Sie Ihrem Chef eine Ohrfeige gegeben hätten? Genau, Sie würden sich entschuldigen. Dasselbe gilt für Eltern. Und sie müssen ihrem Kind klar machen, dass es nicht Schuld ist!

Kinder neigen dazu, sich die Schuld zu geben, sie schämen sich sogar. Und Eltern sollten sich trauen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen! Wenn uns jemand in der Beratungsstelle aufsucht, hat das nichts mit Versagen zu tun, sondern sollte als Stärke gesehen werden.

Frage: Und was würden Sie dem betroffenen Kind raten?

Hackmann: Freunde, Geschwister, Erzieherinnen oder Lehrer ins Vertrauen ziehen! Wenn ein Junge einer Erzieherin erzählt, dass seine Mutter ihn geschlagen hat, ist sie verpflichtet dem nachzugehen! Hilfe holen ist kein Petzen!

Frage: Besteht ein Zusammenhang zwischen Armut und Gewalt?

Hackmann: Gewalt kommt in allen sozialen Schichten vor! Es besteht kein kausaler Zusammenhang, aber Armut ist ein Risikofaktor, denn Menschen in Armut haben oft einen geringeren Zugang zur Bildung und leben in Existenzstress.

Frage: Welche Anzeichen gibt es, wenn Kinder von Gewalt betroffen sind?

Hackmann: Kinder reagieren sehr unterschiedlich. Viele werden aggressiv oder beleidigend oder demütigend, andere ziehen sich zurück, werden immer leiser und unscheinbar. Eindeutige Anzeichen sind Verletzungen.

Frage: Wie schädlich ist es, wenn Kinder Zuhause Zeugen von häuslicher Gewalt werden?

Hackmann: Eine solche Situation ist traumatisierend. Sie können das nicht verarbeiten und fühlen sich oft sogar schuldig, wenn der Streit beispielsweise ausgebrochen ist, weil ein Elternteil das Kind verteidigen wollte.

Frage: Was kann getan werden, um gezielt Misshandlungen vorzubeugen?

Hackmann: Es wird schon viel getan: das Netzwerk frühe Hilfen, Pakete zur Geburt, der gesetzlich verankerte Kinderschutz. Grundsätze wie „Mein Körper gehört mir“, „Niemand darf mir weh tun“ und „Hilfe holen ist kein Petzen“ müssen regelmäßig vermittelt und thematisiert werden.

Und: Wir sind alle Menschen mit Fehlern und Impulsen, die man lieber nicht hätte. Eltern können lernen, mit Wut, Stress und Ohnmacht in der Erziehung angemessen umzugehen.

Frage: Wir wollen selbstbewusste, mutige Kinder erziehen. Wie gelingt es am besten?

Hackmann: Ein Patentrezept gibt es nicht, aber Eltern sind die Experten für ihre Kinder. Sie müssen ihren Sprössling als eigene Persönlichkeit sehen und wertschätzen – und nicht nur formen wollen!

Das ist in einer Gesellschaft, in der es um Leistung geht, schneller, höher, weiter, nicht leicht. Gewaltfrei zu erziehen heißt aber nicht, grenzenlos zu sein. Kinder brauchen Regeln und Grenzen.