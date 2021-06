Maislabyrinth in Kayhausen: „Blühendes Zwischenahn“ verbindet Spaß und Information

Kayhausen Moderne Landwirtschaft und Naturschutz müssen sich nicht ausschließen. Dass eher das Gegenteil der Fall ist, davon möchten die Initiatoren der Aktion „Blühendes Zwischenahn“ mit einer besonderen Aktion an den Wochenenden 23. bis 25. Juli und 30. Juli bis 1. August beweisen.

Spaß im Labyrinth

Dafür entsteht in der Gemeinde Bad Zwischenahn unter anderem ein 10 Hektar großes Maislabyrinth auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Löptin in Kayhausen.

Spaß im Labyrinth wird verbunden mit Informationen über den Einklang der modernen Landwirtschaft mit Naturschutz und Artenvielfalt. Damit das möglich ist, hat der Initiator der Aktion, Peter Beeken, neben dem Gewerbe- und Handelsverein Bad Zwischenahn (GHV) als Veranstalter viele Mitstreiter ins Boot geholt. Der Ammerländer Landvolkverband, der Landwirtschaftliche Club Ocholt, die Landwirtschaftskammer und die Gemeinde sind dabei, aber auch die Jägerschaft Ammerland, die Imkerschaft und das Umweltbildungszentrum Ammerland.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Der Touristik-Service Bad Zwischenahn und die Nachbarn sind als Projektpartner ins Boot geholt worden. Die Organisatoren haben neben einem großen Labyrinth einen Lehrpfad für Kinder und Erwachsene angelegt. Auch ein kleines Labyrinth aus Sonnenblumen erblüht in voller Pracht. Bei einem landwirtschaftlichen Quiz können die Besucher ihre grauen Zellen anstrengen und sich messen. Mit einer Getränkeauswahl und Snacks soll zudem für das leibliche Wohl vor Ort gesorgt sein. „Das sind bislang unsere Ideen, ob sich das in dieser Form umsetzen lässt, muss abgewartet werden“, sagt Beeken. Ein Hygienekonzept liegt bereits vor. Dieses sieht zurzeit noch vor, dass der Einlass ins Labyrinth durch Eintrittskarten begrenzt wird. Karten sollen online und vor Ort zu erwerben sein. Besucher sollen sich zudem über die Luca-App einchecken können. Wie genau das Hygienekonzept aussieht, wird erst kurz vorher entschieden. „Wir müssen uns da der jeweiligen Situation anpassen“, erklärt Beeken. Dafür stehen die Organisatoren in ständigem Austausch mit der Gemeinde Bad Zwischenahn. In Zusammenarbeit wird auch ein Parkplatzkonzept erstellt.

Bewusstsein schaffen

Beeken hofft, mit seiner Aktion ein bisschen mehr Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen, dass auch für die moderne Landwirtschaft Arten- und Naturschutz eine Rolle spielt. „Die Landwirtschaft hat noch nie so sehr in der Kritik gestanden wie heute“, macht er deutlich. „Dabei tun wir viel für Insekten und Tiere.“ Mit Blühwiesen vor Ort möchten er und seine Partner das verdeutlichen. Das wird auf zahlreichen Flächen neben dem Labyrinth gezeigt, die extra mit Blühpflanzen ausgestattet werden.

Mehr Infos: www.blühendes-zwischenahn.de